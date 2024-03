“Medicina per il cuore”: Il suocero di uno dei partecipanti a “Sposi a prima vista” è in stato di shock in seguito all'annuncio…

Nell'ultimo episodio di Sposato a prima vista Dopo la trasmissione di questa domenica, i telespettatori hanno potuto scoprire due nuovi candidati, Benjamin, 38 anni, e Helen, 31 anni, l'ultima delle quali ha la specialità di essere un agente di polizia. Gli esperti hanno valutato la loro compatibilità al 77,5%, indicando molte somiglianze tra i due individui.

Nonostante la loro grande motivazione, l’annuncio della loro partecipazione all’interno delle loro famiglie non è stato accolto con favore. Da parte di Benjamin, suo suocero ha espresso dei dubbi: “Prenderò subito una medicina per il mio cuore”, ha detto dopo l'annuncio. Alla fine si rilassò facendo un'osservazione divertente sulla vita amorosa del figliastro. “Quindi sarà in TV? Sarebbe bello fotografare tutti i tuoi ex quando lo scopriranno. Ha aggiunto prima di spiegare alla telecamera che le aveva consigliato in passato di non sposarsi mai: “Benjamin è un po' cambiato da ragazzo“, è da spiegare.

Per quanto riguarda Helen, è stata la reazione di suo padre a seminare dubbi, poiché ha espresso la sua incertezza riguardo a questa esperienza.

Vai a Cipro per il tuo primo “sì” della stagione

Dopo aver concordato e trascorso la prima notte insieme, Estelle, 30 anni, e Lucas, 28 anni, sono andati in luna di miele a Cipro. Anche se tutto sembra andare bene, la vera prova per questa giovane coppia sarà trascorrere un'intera settimana insieme.

Suspense per Kevin e Roman

Per Kevin e Roman, la prima coppia gay dello show, la suspense rimane. I telespettatori dovranno attendere ancora una settimana per scoprire se i due giovani decideranno di unirsi ufficialmente. Le immagini finali dell'episodio hanno messo in dubbio la decisione finale di tutti, con Roman che appare distante ed evita la vista di Kevin. Quest'ultimo aveva precedentemente accennato alla possibilità di dire di no qualora la compagna fosse apparsa titubante.

Diranno di sì? Riusciranno Helen e Benjamin a portare a termine l'avventura fino alla fine? La risposta è domenica 24 marzo su RTL TVi!