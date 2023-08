Perché la tariffa del taxi all’aeroporto di Bruxelles è una delle più costose d’Europa?

Nel 2022 prendere un taxi da un aeroporto europeo diventerà più costoso del 10%. Il motivo: l’inflazione e gli effetti della guerra in Ucraina. Egli sottolinea un aumento impressionante che sembra stabilizzarsi quest’anno Studio per il sito di viaggi Vliegveldinfo.nl. In effetti, l’aumento è solo del 2,7% su un anno nel 2023. Quest’estate, i viaggiatori provenienti dai 50 aeroporti più trafficati d’Europa pagheranno in media 46 euro per raggiungere il centro città in taxi dall’aeroporto, rispetto ai 45 euro del 2022.

“Sebbene le tariffe medie dei taxi in Europa siano aumentate solo di un euro rispetto allo scorso anno, le differenze tra i paesi sono notevoli e i viaggiatori a volte pagano somme ingenti per piccole distanze.spiega Joss Wanta, proprietario di Vliegveldinfo.nl. All’aeroporto di Bruxelles, ad esempio, il prezzo per chilometro è molto alto: 3,47 euro. “Per una corsa in taxi tra l’aeroporto di Bruxelles e il centro di Bruxelles, per un viaggio di circa 15 chilometri e 25 minuti, l’anno scorso pagavi in ​​media 45 euro. Da allora sono già 52 euro, ovvero più del 15,5% in più costoso.”è specificato nelle pagine Giornale.

Taxi, una storia piena di scioperi e rivendicazioni

differenze geografiche

Lo studio mostra anche che le tariffe dei taxi negli aeroporti dell’Europa settentrionale e occidentale sono più costose di quelle dell’Europa meridionale e orientale. Ad esempio, negli aeroporti più trafficati della Spagna, una corsa in taxi fino al centro città costa in media 27,50 euro, mentre in Turchia costa solo 13 euro. Al contrario, negli aeroporti del Regno Unito (€78), Germania (€47), Francia (€47) e Italia (€78), le tariffe medie sono molto più alte.

Ecco i primi 10 aeroporti dove la tariffa del taxi per chilometro è la più alta: