A Vissi è prevista la costruzione di un complesso di batterie da 150 MW per garantire l’approvvigionamento elettrico a partire dal 2025

La società energetica belga Luminus ha dichiarato giovedì in una dichiarazione di aver richiesto il permesso per costruire un complesso di batterie da 150 megawatt a Visey, nella provincia di Liegi. L’obiettivo sarà garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a partire dall’inverno 2025-2026, periodo considerato critico.

Questo complesso di batterie da 150 MW, che sarà collegato alla rete Elia (il gestore della rete di trasmissione elettrica ad alta tensione del Belgio) sarà costruito vicino alla centrale idroelettrica Luminus di Lixhe, in una località chiamata Navagne. Questo progetto mira a recuperare energia elettrica con una capacità di 300 megawatt o 600 megawatt all’ora, ovvero la possibilità di fornire energia per due o quattro ore. Luminous lo definisce il perfetto complemento alle energie rinnovabili. “Le batterie consentirebbero di immagazzinare l’energia in eccesso nelle giornate soleggiate o ventose per poi restituirla alla rete. Saranno in grado di soddisfare la domanda quando non c’è vento o sole e migliorare il sistema elettrico durante il giorno. Ciò consente di alleviare i picchi durante i periodi di punta e di compensare le carenze quando la produzione è inferiore alla domanda.Il fornitore precisa che dell’adeguamento della rete Elia andranno a beneficio anche altre aziende collegate alla sottostazione di Lixhe.Per Luminus questo progetto rappresenta una spinta a favore della sicurezza dell’approvvigionamento a partire dall’inverno 2025-2026, periodo considerato critico dal sistema operatore.