Perché il tuo iPhone è bloccato all'80% di carica?

Molti utenti iPhone scoprono che i loro dispositivi non si caricano più dell'80%. Ma ci sono ragioni per questo comportamento.

Quando colleghi il tuo iPhone di notte e scopri al mattino che è carico solo all'80%, la frustrazione può iniziare. Perché non è completamente carico? La risposta sta in diversi meccanismi di protezione progettati da Apple per prolungare la durata della batteria del tuo dispositivo. Scopriamo insieme le ragioni alla base di questo fenomeno e gli accorgimenti che si possono adottare.

Innanzitutto, l’aumento della temperatura è un fattore importante. Quando iPhone rileva una temperatura interna elevata, limita automaticamente la percentuale di ricarica all'80% per proteggersi. Ciò può verificarsi se carichi il dispositivo in un ambiente caldo o poco ventilato, ad esempio alla luce diretta del sole o sotto un cuscino. Sorprendentemente, la ricarica wireless, sebbene conveniente, aumenta questo rischio generando più calore rispetto alla ricarica via cavo.

Un altro motivo è la funzionalità migliorata di ricarica della batteria di Apple. Questa funzionalità intelligente apprende le tue abitudini di ricarica e ritarda intenzionalmente la ricarica di oltre l'80% fino a quando non anticipi il tuo prossimo utilizzo. Ciò riduce lo stress sulla batteria e riduce l'invecchiamento precoce. Sebbene sia positivo per la salute a lungo termine della batteria, può creare confusione se ti aspetti una ricarica completa.

Comportamento classico?

Se il tuo iPhone sembra overclockare costantemente all'80%, è probabile che una o entrambe queste funzionalità siano attive. Fortunatamente, hai il controllo. Per quelle mattine in cui hai bisogno del 100% di energia, puoi mettere in pausa la ricarica ottimale nelle impostazioni della batteria. Tuttavia, questa pratica dovrebbe essere utilizzata con moderazione per non compromettere la durata della batteria.

Per problemi di surriscaldamento, scegli un luogo fresco e ben ventilato per caricare il telefono. Evita cuscini, letti e superfici che trattengono il calore. Se scegli la ricarica wireless, assicurati che il caricabatterie e l'iPhone non siano coperti.

In breve, capire perché il tuo iPhone è carico all'80% è il primo passo per migliorare la durata della batteria soddisfacendo le tue esigenze quotidiane. Modificando le tue abitudini di ricarica e sfruttando le impostazioni disponibili, potrai goderti un dispositivo ad alte prestazioni che rimarrà con te tutto il giorno, senza comprometterne la longevità.

