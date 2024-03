“La loro evoluzione è sorprendentemente veloce”: i vermi di Chernobyl hanno “superpoteri”

Vengono chiamati piccoli vermi Nematodi Sono stati recuperati dagli scienziati vicino a Chernobyl per partecipare a un nuovo studio. Questi vermi sono stati esposti a livelli di radiazioni che vanno dai livelli più bassi rilevati nelle città, ai livelli più alti rilevati nello spazio.

Sono stati studiati in Università di New York. “Chernobyl è una tragedia di portata incommensurabile, ma non abbiamo compreso appieno tutti gli effetti che ha avuto sulla popolazione locale. Lo spiega la dottoressa Sophia Taintor, autrice dello studio, tramite il Daily Mail.

L’autore dello studio pone la seguente domanda:Questo cambiamento improvviso ha causato la selezione di specie o addirittura di individui all’interno di una specie che erano naturalmente più resistenti alle radiazioni?

Questa nuova tecnologia belga potrebbe rendere possibile la somministrazione dei nostri vaccini a mRNA in polvere

Secondo Matthew Rockman, professore di biologia alla New York University, questi vermi possono vivere ovunque ed evolversi molto rapidamente.In realtà si sono evoluti nel corso di 12 generazioni quando i tipici vertebrati indossavano ancora le scarpe.

I ricercatori hanno scoperto che i genomi dei vermi non erano influenzati dalle radiazioni. Tali scoperte potrebbero aiutare a comprendere meglio l’adattamento naturale, secondo The Independent.

Altri animali vivono ancora Chernobylcome orsi, lupi, cani, cervi, castori, cinghiali e molto altro a seconda Filo mentale.