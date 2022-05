Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 hanno una durata della batteria molto migliore

Samsung sceglie il suo chipset Snapdragon 8G1+ Galaxy Z Fold 4 E lo Z Flip 4 non è una grande sorpresa. Ma è stato solo di recente che il benchmark Galaxy Z Flip 4 è uscito grazie a un leak. Mondo di ghiaccio Ciò conferma le voci precedenti. Nel complesso, questa è una buona notizia per i prossimi due tablet pieghevoli di Samsung. Soprattutto perché i nuovi SoC Qualcomm di cui dovrebbe essere dotato dovrebbero essere più efficienti dal punto di vista energetico.

Demo non ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip 4. / © 91Mobiles / OnLeaks



Autonomia molto migliore per il Galaxy Z Flip 4

L’imminente flagship di Qualcomm di Qualcomm non solo sarà più veloce, ma ridurrà anche il consumo energetico. Secondo i rapporti, il chip di fascia alta consumerà il 30% in meno di energia aumentando le prestazioni della CPU fino al 10% rispetto all’ottava generazione della prima generazione. Questo può tradursi in un significativo miglioramento della durata della batteria.

Un documento riguardante la batteria del prossimo smartphone pieghevole è stato trovato da MyFixGuida. Il documento dissotterrato mostra che il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe avere una capacità totale di 3.700 mAh invece dei 3.400 mAh come precedentemente indicato. La nuova cifra rappresenta un aumento dell’11% rispetto alla capacità di 3.300 mAh dello Z Flip 3.

Possiamo solo sperare che la nuova generazione di chip Qualcomm, di cui dovrebbero essere dotati i prossimi due, allevierà alcuni dei problemi di surriscaldamento e durata della batteria che lo Snapdragon 8G1 ha riscontrato dal suo lancio lo scorso anno.

