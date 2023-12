Perché il nostro cervello viene nutrito sempre di più?

Il cervello umano ha uno dei requisiti energetici più elevati per il metabolismo corporeo, a differenza di altre specie. Un organo ad alta intensità energetica per diversi motivi.

Tutti i nostri organi necessitano di energia per funzionare correttamente, ma alcuni ne utilizzano più di altri. Il cervello dipende da una fornitura costante di energia. Per questo motivo è uno degli organi dell’uomo che consumano più energia.

Diversi livelli di energia in diverse aree del cervello

Sebbene costituiscano circa il 15% del nostro peso, le ossa, ad esempio, utilizzano solo il 5% del nostro metabolismo. Il cervello è costituito per circa il 73% da acqua per un peso medio di 1,5 chilogrammi, ovvero circa il 2% del peso di un normale corpo umano.Il cervello utilizza circa il 20% del nostro consumo totale di energia anche quando siamo nella fase del sonno, e ciò che è più sorprendente, anche nei pazienti entrati nel sonno, in coma.

Un team di ricercatori dell'Università di Cambridge, che ha pubblicato i risultati del loro studio su Progresso della scienzaI ricercatori hanno scansionato il cervello di 30 persone utilizzando una tecnica per misurare simultaneamente il metabolismo del glucosio e la quantità di scambi tra i neuroni nella corteccia. Obiettivo: determinare se i costi energetici necessari per eseguire il lavoro differiscono da un'area del cervello all'altra.

La neocorteccia, quella che consuma più energia

Rispetto ad altre specie, il cervello umano ha uno dei requisiti energetici più elevati per il metabolismo del corpo. Durante l’evoluzione umana, la neocorteccia – nota anche come corteccia cerebrale – si è sviluppata più velocemente di altre parti. Quest'area è particolarmente responsabile dell'attenzione, del pensiero, della pianificazione, della percezione e persino della memoria episodica, tutti compiti necessari per le funzioni cognitive superiori.

Il nostro cervello ha un aumento dei costi metabolici man mano che cresce, e lo sta facendo a un ritmo accelerato, con la neocorteccia che cresce più velocemente del resto del cervello. Quest’ultima richiede circa il 67% di energia in più rispetto alle reti che controllano i nostri movimenti.

