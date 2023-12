Il ministro della Salute si dimette e Boeing riprende le consegne alla Cina e alla Blue Origin. Le cinque foto della settimana

Il ministro della Sanità Aurelien Rousseau si è dimesso

Il ministro della Sanità e della Prevenzione Aurélien Rousseau si è dimesso dopo soli cinque mesi dal suo mandato. Lo ha annunciato il portavoce del governo Olivier Veran dopo la riunione del gabinetto del 20 dicembre. Le sue dimissioni saranno per protestare contro il voto sulla legge sull'immigrazione approvata dal Parlamento il 19 dicembre. L'ex direttrice del governo Elizabeth Bourne era particolarmente contraria all'eliminazione del Medicaid governativo, che consente agli stranieri in una situazione irregolare di ricevere cure, su cui il Senato ha votato come parte della legge sull'immigrazione.

Di fronte agli attacchi nel Mar Rosso, gli armatori stanno convertendo le loro navi







Il movimento Houthi dello Yemen, sostenuto dall’Iran, ha intensificato i suoi attacchi alle navi nel Mar Rosso nelle ultime settimane, interrompendo la vitale rotta commerciale tra est e ovest, compreso il trasporto di petrolio attraverso il Canale di Suez. La nave MSC Palatium III è stata attaccata da un drone, mentre un'altra nave, Al Jasra, è stata colpita da un missile. Le compagnie di navigazione, tra cui CMA CGM, AP Moller-Maersk e MSC, hanno quindi deciso di reindirizzare le loro navi verso il Capo di Buona Speranza, allungando i viaggi. IKEA ha dichiarato il 22 dicembre che la situazione mette a rischio l'approvvigionamento nei suoi negozi.

Il primo aereo Boeing è stato consegnato alla Cina nel 2019





Boeing ha consegnato il suo primo aereo passeggeri alla Cina dal 2019, un 787-9 Dreamliner per Junyao Airlines. L'aereo è atterrato a Shanghai venerdì 22 dicembre. La Cina è un mercato strategico per Boeing, che prevede che il paese avrà bisogno di 8.560 nuovi aerei entro il 2042. Tuttavia, le consegne degli aerei Boeing 737 più venduti non sono ancora riprese in Cina a causa degli incidenti mortali che hanno coinvolto gli aerei 737 MAX avvenuti nel 2018 e 2019. E forse anche tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti. (foto dell'AFP)

Blue Origin è riuscita a sollevare da terra il suo lanciatore New Shepard

Il razzo riutilizzabile New Shepard di Blue Origin è decollato con successo dal Texas occidentale, un anno dopo l'incidente che fece esplodere la missione precedente durante il volo. Dopo 7 minuti e mezzo di volo, la rampa di lancio ha raggiunto un'altitudine di 100 chilometri, regalando al suo booster il nono volo spaziale. La capsula ha messo in orbita 33 carichi scientifici prima di tornare sulla Terra. Dal 2015, Blue Origin ha completato con successo 22 missioni spaziali con New Shepard. L'azienda fondata da Jeff Bezos sta attualmente lavorando al lanciarazzi pesante New Glenn, il cui volo inaugurale è previsto per il 2024.

Inaugurato il supercomputer europeo MareNostrum 5







Il nuovo supercomputer europeo MareNostrum 5, installato presso l'Università Politecnica della Catalogna, fornisce una potenza di calcolo di 314 petaflop, posizionandosi al primo posto Tra i dieci più potenti al mondo. Funziona interamente con energia sostenibile, riscaldando l'edificio che occupa con il calore che produce. Rappresenta un investimento totale di oltre 151 milioni di euro, con il 50% di finanziamenti UE, e sarà operativo a marzo 2024. È dedicato allo sviluppo della ricerca medica, della modellistica climatica e dell’ingegneria e parteciperà a iniziative europee come “Destination Earth” e il “gemello umano virtuale europeo”. MareNostrum 6 è già in fase di sviluppo per rafforzare la leadership spagnola in questo settore.