Perché Drake ha chiesto il ritiro della sua nomination ai Grammy?

Drake potrebbe aver avuto due nomination nella categoria “Rap”, e il suo album “Certified Lover Boy” è stato regalmente trascurato nelle categorie generali, durante le nomination del mese scorso. L’artista ha preso ripetutamente il becco in passato con la Disc Academy, che accusa di disprezzo per il becco.

Il cantante ha anche preso di mira le lamentele su un movimento di massa che ha causato la morte di 10 persone a un festival in Texas.

Nessuna spiegazione è stata data da chi è vicino a Drake in merito alla sua richiesta di revocare le nomine.

Una fonte vicina all’artista ha affermato che la decisione è stata presa di comune accordo tra Drake e il suo team e che gli organizzatori dei Grammy Awards erano d’accordo.

Una fonte della Recording Academy ha confermato che i dettagli sull’AFP e le nomination di Drake sono scomparsi dall’elenco che appare sul sito ufficiale dei Grammy Awards.

Drake è considerato uno dei musicisti più influenti di oggi e ha vinto quattro Grammy Awards solo a suo nome.

In un’intervista del 2017, Grammy lo ha accusato di confinarlo nella categoria dei rapper perché è nero.

Alla festa del 2019, Drake ha criticato ancora una volta i Grammy per non aver trattato in modo equo gli artisti hip-hop neri. “È un settore che a volte dipende da un piccolo gruppo di persone che non capiscono cosa può dire un ragazzo Metis del Canada”, ha detto, ricevendo il suo unico premio della serata.

Anche altri artisti neri, come The Weeknd, Frank Ocean e Jay-Z, hanno criticato le scelte dei Grammy negli ultimi anni, accusandoli di lasciare indietro i musicisti neri.

La 64a edizione dei Grammy Awards si terrà a Los Angeles il 31 gennaio.