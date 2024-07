Il trailer di Gladiator 2 “Da Hans Zimmer al formaggioso Spotify” è sotto accusa e i fan sono arrabbiati per una serie di motivi

Il trailer di Gladiator 2, rivelato dopo molti anni di attesa, ha suscitato molte reazioni, ma non necessariamente quelle previste. I fan in realtà erano piuttosto critici, soprattutto per quanto riguarda la scelta del design musicale.

Gladiatore 2: Dopo più di 20 anni di attesa, i combattenti torneranno presto nell’arena

Gladiatore Scritto da Ridley Scott è un film cult per molti spettatori. Le avventure di Massimo (Russell Crowe) e la sua opposizione a Commodo (Joaquin Phoenix) Questo film è stato l’inizio degli anni 2000, grazie alla presentazione epica e alla colonna sonora fornita da Hans Zimmer. Il successo può Ben presto presentò idee per il seguito alla DreamworksMa niente era semplice.

Nel corso degli anni, le persone coinvolte e la forma del progetto si sono evoluti enormemente, e i diritti del film sono passati dalla Dreamworks alla Paramount. Infine, tra il 2020 e il 2021, i pezzi del puzzle andranno in pezzi Gladiatore 2 L’assemblea è iniziata e Ridley Scott si mette al lavoro, affiancato da Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn.

L’uscita del film, prevista per novembre, ha recentemente presentato il suo primo trailer e Basti dire che è diviso. Innanzitutto, come spesso accade nelle grandi produzioni, I funzionari sono stati criticati per aver mostrato troppoSoprattutto per quanto riguarda l’evoluzione dei viaggi dei personaggi interpretati da Paul Mescal e Pedro Pascal. Alcuni effetti o sequenze, tra cui la nomakeia (rappresentazione del combattimento navale all’interno di un’arena) e gli effetti del rinoceronte, Sembrava rovinare la sorpresa a molti spettatori.

Crediti immagine: Aidan Monaghan/Paramount Pictures.

La scelta musicale giura

Ma ciò che sembra infastidire maggiormente gli spettatori è Questo è l’uso del canto Non c’è chiesa nel deserto Di Jay-Z e Kanye West. Certo, questa scelta musicale, che riguarda solo questo primo trailer, potrebbe tuttavia sorprendere Le reazioni furono particolarmente malevole. Passeremo alla storia di Elon Musk, che era sempre lesto ad agganciare i suoi vagoni alla locomotiva, ma possiamo leggere in particolare:

Sono rimasto così sbalordito dal trailer di Gladiator 2 che hanno deciso di usare “No Church in the Wild” come canzone teaser. Non puoi passare dall’avere una delle migliori colonne sonore di sempre all’usare Jay Z.

Siamo passati da Hans Zimmer al maledetto Spotify.

Come potrebbe Ridley Scott: a) approvare la scelta di una canzone obsoleta per il trailer del Gladiatore 2? E b) permettere a Denzel Washington di usare un accento newyorkese in un film ambientato nell’antica Roma?

Se non è più pubblicato su YouTube, Un nome che odia Può essere smaltito abbastanza facilmente, per ogni evenienza Gladiatore 2E sono moltissimi. E quindi ne parliamo Più di 175.700 Non mi piace Dall’11 luglio, e probabilmente molto di più oggi, rispetto a poco più di 110.150 Mi piace. Tuttavia, questi numeri devono essere messi in prospettiva rispetto al numero di visualizzazioni, come sempre.

la stragrande maggioranza Dei 15 milioni di visualizzazioni, non ci sono stati commenti o clic Sul famoso pollice in su. Interagivano solo i tifosi, i frequentatori abituali e i detrattori, creando un effetto lente di ingrandimento. Ricordiamoci anche che questo pezzo Non c’è chiesa nel deserto Probabilmente non apparirà da nessuna parte La colonna sonora del film sarà firmata da Harry Gregson-Williams (In acque torbide, Pete Gucci, l’ultimo duello, solo su Marte…). Se Gladiatore 2 Un grandissimo successo al botteghino, Ci vediamo a metà novembre.