“Perché dobbiamo inviare una foto in costume da bagno?”: L’audace richiesta per la prossima scelta di Koh-Lanta è controversa

Per candidarsi al prossimo Koh Lanta, ecco la forma base richiesta al cast. Dopo aver inserito nome, cognome, età, numero di telefono, indirizzo, stato civile, numero di figli, nazionalità, occupazione e indirizzo e-mail, la produzione pone ai candidati tre domande per giudicare la loro motivazione. Vale a dire: Descrivi se stessi in poche righe, spiega perché c’è un tale desiderio di partecipare a Koh-Lanta e perché una produzione dovrebbe sceglierli rispetto all’altro. Seguendo questo modulo debitamente compilato, la produzione del popolare gioco richiede che siano allegati un “selfie in primo piano”, un “ritratto a grandezza naturale” e un “ritratto in costume da bagno”. Ed è stata proprio quest’ultima richiesta a sollevare molte domande sul web.

“Molto scomodo”; “C’è una forma di discriminazione fisica”

“Lo farei, ma perché dobbiamo inviare una foto in costume da bagno? , bilanciando così l’utente su Twitter, desideroso di mettersi in gioco nel gioco TF1. Ci sono persone che vogliono partecipare ma non si sentono a proprio agio nel farlo.“.mentre alcuni lo vedono come un modo indiretto di produzione per verificare che i partecipanti non abbiano tatuaggi problematici… altri lo vedono come una discriminazione”.sì a koh lanta i candidati indossano spesso costumi da bagno per gli esami e la vita del campo non si dovrebbe essere modesti ma al momento delle preselezione è più come giudicare i criteri fisici dei candidati o questo n non è un concorso di bellezza“, scrive un utente Internet. O ancora:”Beh, spesso indossano costumi da bagno, ma è qui che entra in gioco la connessione tra l’invio di una foto in un ‘costume da bagno’ e l’invio dall’altra parte!!!“;”C’è una qualche forma di discriminazione nel fisico, sicuramente deve essere ottico per essere scelto”.; “Perché dovremmo essere in costume da bagno???? No, non credo!! Giusto per vedere se stiamo bene davanti alla telecamera in costume da bagno!! Discriminazione“.

Dennis Bruniart ha risposto

Molto rapidamente, l’host di TF1 ha voluto fare le cose per bene su Twitter (“Perché da #kohlanta trascorriamo molto tempo in costume da bagno! No? Bella serata‘), anche se la sua risposta non è stata unanimemente soddisfatta. Il Web ha sollevato l’ennesima contraddizione in questa scelta.Prendi molti candidati che non sanno nuotare quando ci sono molte prove in acqua! No ? Bella serata‘”, twitta il tweet, usando la stessa formulazione di Dennis Brogniart e quindi riferendosi direttamente a Cedric, un ex avventuriero di giochi di avventura. Quest’ultimo si è anche divertito a rispondere personalmente a Dennis Brogniart, citando un altro candidato che aveva distinto il gioco per la sua mancanza di comfort in acqua.Ahmadkohlanta Hai passato del tempo in costume da bagno?“.

Insomma, di Koh Lanta si parlerà ancora molto nel 2022…