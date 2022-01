Il successo sembra eterno all’amore incondizionato

La Warner Bros. non ha dimenticato i nostri maghi e streghe, né li abbiamo dimenticati all’inizio del 2022. Per la gioia del pubblico, La famosa saga di Harry Potter torna il 2 gennaio con l’episodio “Harry Potter: Ritorno a Hogwarts” (in onda su Tepic il 2 gennaio alle 20:05). . Il cast principale e diversi registi, tra cui Chris Columbus (che ha firmato i primi due libri d’autore), si incontreranno per la prima volta a Hogwarts per celebrare l’anniversario del primo film. La reunion è mista a nuove ed esclusive interviste che promettono di essere affascinanti, toccanti e nostalgiche! Abbastanza da far bruciare d’impazienza i nostri fan sfegatati. Non ti stanchi mai di questa storia? È quasi come una magia…

Con questa famosa linea: – Dopo tutto questo tempo? – Per sempre”, scopriamo (spoiler alert per chi non ha visto i film né letto i libri) che il Principe Mezzosangue, meglio conosciuto come Severus Snape, nutre un amore infinito per Lily Potter, e la madre di questo giovane mago è il professore senza dubbio considerato un esempio per i capi di ceramica che sono rimasti, dopo tutti questi anni, fedeli e fedeli alla loro storia preferita.

Non c’è bisogno di ricorrere alla magia per scoprire o ricordare questo universo soprannaturale. Se l’ultimo film di Harry Potter risale al 2011, ci sono molti prodotti derivati ​​intorno a questa saga, come spiega lo Store Manager di 4 Houses Stannig Blastein:I capi, Warner, stanno facendo la cosa giusta: ci sono musei, studi, parchi di divertimento e una città con mostri fantastici. Il commercio si sta sviluppando in modo gigantesco.”

Nel primo film, se il giovane Harry lotta per ottenere una chiave volante, non è difficile per noi aprire le porte Il primo negozio 100% dedicato al mondo di Harry Potter in Belgio. Prendi il tuo spazio in direzione di Rue du Merry a Liegi. Stanj Blastine ha deciso di aprire per passione. “Quello che amo di più del mondo di Harry Potter è la passione, la fratellanza, l’amicizia e la separazione. È un mondo in cui vogliamo vivere“fiducia.

Per Philip Marion, professore di narrativa dei media, questo successo può essere interpretato come un fenomeno inaspettato e famoso in un ambiente familiare:È un fenomeno inaspettato di febbre consumistica con la voglia di saperne di più e di conoscere i personaggi. Corrisponde a una frenesia mediatica e popolare su una storia.”

Si spinge oltre descrivendo le ragioni:C’è un lato familiare dell’antica Inghilterra che alcuni trovano con piacere. Intarsi in un ambiente familiare, per bambini e ragazzi inseriti nel contesto Dall’anno scolastico, cioè luoghi molto familiari ma dove accadono cose meravigliose e del tutto inaspettate. “

Il mondo di Harry Potter fa parte di me

Questo è il caso di molte persone, inclusa Sarah Rafaa, che è stata di incoraggiamento fin dall’infanzia:Amo ancora il mondo di Harry Potter, è una parte di me. A scuola, ricordo che mi divertivo molto a travestirci da streghe e ci piaceva credere nell’idea di un mondo magico e superstizioso in cui avremmo avuto dei poteri. “

E questo aspetto dei supereroi e dei college magici è il migliore per il professor Philip Marion: “Ci sono alcune grandi fantasie che ancora corrono: onnipotenza, sovrabbondanza e immortalità. Troviamo un po’ di ricchezza in più, tesori, in questa saga ma tante altre storie. Sopraffatto ancora al lavoro e un supereroe che è tornato clamorosamente! Cosa eccitante Interessante è anche il fatto che quando tutto va bene, l’universo tende a diventare autunno, creando il proprio successo”.

Per gli attaccanti più piccoli sarà comunque necessario armarsi di pazienza prima che la trasmissione sia prevista. Per quanto riguarda i nostri maghi che possono usare la magia per avanzare nel tempo, ‘Silencio’! Vietato spoilerare…