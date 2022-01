Chi avrebbe vinto se Brock Lesnar non fosse arrivato al primo giorno?

Il posto di Brock Lesnar nel match per il titolo WWE, contro Big E, Seth Rollins, Bobby Lashley e Kevin Owens, ha cambiato i primi piani della serata? Big E sarebbe ancora il campione oggi senza Brock Lesnar? Tante domande che ci siamo posti dalla fine del primo giorno e ora abbiamo le risposte.

Attraverso Fightful, abbiamo maggiori dettagli sulle modifiche apportate al Day One a causa dell’assenza di Roman Reigns, che è risultato positivo al test per il Covid-19. Innanzitutto, ora sappiamo che la durata delle partite è stata modificata e che sono stati aggiunti clip e video per recuperare il tempo perso, a seguito della cancellazione della partita per il titolo globale. Abbiamo anche appreso che le Superstar sono state informate delle modifiche alla mappa nel pomeriggio. Alcune persone dietro le quinte pensano che Big E avrebbe vinto se non fosse stato per Brock LesnarTuttavia, Fightful non ha potuto confermare al 100% queste informazioni.

Tuttavia, l’evento principale era originariamente programmato per durare 30 minuti, che è stato interrotto quando Brock Lesnar si è chiamato nel match (circa 8 minuti alla fine). Infine, la maggior parte degli intervistati lo sentiva dietro le quinte Big E non è stato costantemente prenotato per tutto il suo regnoAlcune persone hanno fatto del loro meglio per capire cosa abbiamo visto negli spettacoli.

Credito immagine: WWE