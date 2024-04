Perché devo pagare una tariffa di 12€ quando compro il biglietto del treno allo sportello?

Michael, un passeggero della SNCB, acquista un biglietto per il treno Liegi-Parigi alla stazione di Guillemins. Ma quando paga allo sportello, rimane sorpreso dal prezzo richiesto: oltre ai prezzi dei biglietti alle stelle, si ritrova con 12 euro di spese amministrative. Contattaci tramite il pulsante arancione “Avvisaci” per comprendere meglio la questione.

Servizio liberale

Questa è la SNCB “Internazionale”. Il trasporto internazionale di passeggeri è un'attività commerciale completamente liberale. Ciò significa che non è un servizio pubblico. Quindi non ci sono finanziamenti da parte dello Stato. “Con l'attuazione della Direttiva Europea, il trasporto internazionale di passeggeri è diventata un'attività commerciale completamente liberalizzata. In quanto distributore di numerosi vettori internazionali, SNCB International non è più considerata un servizio pubblico e quindi non beneficia più dei finanziamenti statali. In questo contesto, le commissioni che riceviamo dalla vendita dei biglietti ferroviari non sono più sufficienti a coprire i costi legati a tutte le nostre attività.“, dice sul suo sito.

Servizio addizionale

L'acquisto dei biglietti internazionali in stazione e telefonicamente sarà a pagamento. Questi servizi rappresentano un costo per la SNCB. In particolare i costi del personale, che devono essere finanziati. “Tuttavia, per fornirti un servizio ottimale, vogliamo continuare a investire nel nostro contact center e nei nostri servizi terminali (e quindi non solo nei nostri servizi online). È quindi necessario richiedere un contributo amministrativo se si desidera usufruire dei servizi e della consulenza forniti dai nostri venditori nel nostro call center o presso le nostre postazioni.“, aggiunge SNCB Internazionale.

Da qui la necessità di questi costi aggiuntivi. È meglio scegliere di fare acquisti online, se possibile, per evitare costi aggiuntivi.