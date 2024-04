Dieci miliardari in Belgio: chi sono le figure più ricche del Regno?

Forbes non ha mai elencato così tanti miliardari. Nella sua classificazione tradizionale, la rivista economica ne conta 2781. Ci sono quindi 141 miliardari in più rispetto al 2023. Oltre al capo di Amazon, Jeff Bezos, il direttore di Tesla, Elon Musk, e il francese Bernard Arnault, incoronato l'uomo più ricco del mondo, dieci belgi competono per un posto nella Lista degli uomini più ricchi del mondo. classificazione. Sono sei in più rispetto all'anno precedente.

Dieci miliardari belgi