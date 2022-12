La fusione è l’unica strada possibile per il futuro dei piccoli comuni valloni?

“Questa è la strada da seguire in un momento in cui è necessario risparmiare nella pubblica amministrazione, soprattutto in vista delle nostre lasagne aziendali. È sempre più complicato nei piccoli centri che devono assumere laureati in giurisprudenza e personale qualificato che ovviamente costa molto. È anche una possibile risposta alla crisi delle professioni politiche. Pertanto, per tutte queste ragioni, dovremmo andare verso la fusione naturale. Mi dispiace per il numero molto limitato Dei comuni che hanno preso l’iniziativa. Sfortunatamente, la ristrettezza mentale e la paura dell’altro hanno trionfato. “

Testardo dalla mentalità ristretta

Questo è il sentimento di Pascal Deloitte, professore di scienze politiche all’Università di Londra. Ci sono ovviamente molte spiegazioni per la mancanza di sostegno pubblico all’integrazione, ma per il mondo politico il provincialismo rimane la spiegazione principale.

“C’è una riluttanza tra parte della popolazione e tra molti clienti a prendere una decisione. I residenti sono attaccati alla loro comunità, tradizioni, ecc. E poi a volte ci sono anche maggioranze politiche diverse nei comuni che possono fondersi e così le cose si inceppano. Potrebbe esserci anche una competizione tra due sindaci di sensibilità politica simile.“

Evoluzione logica?

Tuttavia, Pascal Deloitte ritiene che alcune fusioni avranno senso da molti punti di vista. Al di là delle difficoltà incontrate dai comuni, ciò che dovrebbe essere considerato, dice, ” È che il ruolo dei comuni e il modo in cui svolgono i loro compiti si sono notevolmente evoluti. I compiti di stato civile sono ancora oggi svolti dai comuni, certo, ma possono occuparsi anche di scienze ambientali o di arte edilizia. E per questo serve un altro tipo di dipendente, e per arrivarci serve già un comune di una certa dimensione.. “

E “al di sopra della società”?

Questo è un altro possibile modo per aiutare i piccoli comuni di Christophe Collignon, PS, ministro vallone degli enti locali che è anche sindaco onorario di Huy. Un percorso che è già ovunque ma che, secondo lui, va intensificato.

“Il consolidamento potrebbe essere una soluzione ma quello che abbiamo messo sul tavolo è un tavolo più ampio in nome dell’autonomia dei comuni in particolare. La fusione può riuscire in un caso, ma non nell’altro. Unire due piccoli comuni con grandi regioni, tante strade e pochi budget, per esempio, non ha molto senso.“