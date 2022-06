Niente va bene per Didier Deschamps e i Blues in Lega delle Nazioni: ‘Dobbiamo criticare noi stessi’

In conferenza stampa, l’allenatore dei Blues ha fatto dopo la sconfitta in Croazia.

Come spieghi questa nuova sconfitta?

“L’energia dell’avversario è molto più alta e questo rende difficile combattere. Di certo non avevamo i mezzi in questa partita. Abbiamo subito un rigore all’inizio, che dà loro conforto e noi abbiamo difficoltà. Ma è tale un raduno, dove le organizzazioni sono molto impegnate. Ci mancavano forza, energia e carattere. Dobbiamo accettarlo, anche se fa male alla nostra incapacità di vincere la partita. Questi incontri di giugno sono stati complicati da quando ci sono stato. Questa volta di più di quello. Richiede un interrogatorio. Ci coinvolgo. L’interrogatorio è il primo per me: non avevo abbastanza forza o energia per portarli da loro (Deschamps aveva il cuore spezzato dalla morte di suo padre all’inizio della carriera, Ed. ) (…) Avrei comunque passato delle brutte vacanze, anche se avessimo vinto le partite, ma per motivi più personali. È un brutto momento. Apprezzerai i bei tempi, non dimenticare che è solo calcio. Perdere, non c’è niente che possa infastidirmi di più, ma devi accettarlo e assicurarti di essere tornato sulla strada giusta”.

Sei preoccupato per il Mondiale?

“Non ci sono cose sicure nel calcio. Non sono preoccupato. Analizzerò e penserò con lo staff, ma serviranno tante, tante cose se vogliamo mantenere la nostra posizione. Dovremo fare molto al inizio del nuovo anno scolastico per prepararci alla scadenza in cui ci troviamo. Dal momento in cui non abbiamo fatto il necessario, dobbiamo anche criticare noi stessi. I risultati ci danno torto. Spero che possiamo mettere tutte le nostre forze, carattere e spirito combattivo tornano. Nello spogliatoio nessuno sorride. Ma anch’io ero un giocatore, e so che non pensano che una cosa sia godersi la loro famiglia, ne hanno anche bisogno prima di partire. Non c’era energia, ma ci mancava anche la personalità. Tutto è un po’ connesso. E’ un male? Se ci vediamo troppo bene, dovremo rispondere Non abbiamo soddisfatto i requisiti di alto livello in questo incontro ORL, sicuramente perché non lo abbiamo fatto avere i mezzi”.

Stai ancora imparando qualche lezione?

“C’è sempre un vantaggio. Preferisco tenere il bicchiere mezzo pieno, anche se è pieno solo per un quarto. Questa piscina mi ha dato il tempo di dare ai giovani il tempo di crescere forti., anche se significa fare errori che pagano in contanti . Ci sono sempre risposte e dati aggiuntivi rispetto ad alcuni giocatori. , e la concorrenza che potrebbe esserci. C’è di più, almeno… Ci sono state quattro partite, che inevitabilmente porteranno nuovi oggetti, per ogni evenienza. Da questo punto di vista, è sempre gratificante”.