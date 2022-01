Per uscire dalla crisi, sarà necessario passare attraverso il petto

C’è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui l’epicentro del calcio belga era condiviso tra Bruxelles e Liegi. Sporting Daenerlecht, guidato dalla famiglia Vandenstock, ha accumulato titoli di campionato belga sfidando il suo standard irriverente per questo dominio. Nel 2022 la gerarchia nazionale è stata capovolta. L’FC Brugge è diventato il capo del calcio belga, dopo aver appena guadagnato il titillamento di Genk (campione del 2019), La Gantois (2015) o del popolo di Bruxelles, che è stato incoronato per l’ultima volta nel 2017. Ma Standard e Anderlecht hanno iniziato il processo di ricostruzione. Avendo entrambi toccato il fondo finanziario, queste due forze del calcio belga sognano giorni migliori. Anatomy pianifica l’attacco per unirsi ai sentieri della gloria.

L’Anderlecht non conta più il suo anno, lo Standard ha un bisogno vitale di nuovi soldi

L’Anderlecht ha attraversato un lungo periodo di magrezza. Cattura il club Marco Cook Nel 2017, ha rivelato la sua parte di illeciti in Purple Finances. Transizione da Acqua Vandenhout Alla testa della nave Anderlecht, Accompagnato da una significativa ricapitalizzazione degli azionistiHa finito per convincere gli scettici: l’Anderlecht ha trovato una curva al rialzo. Nonostante questo, i residenti di Bruxelles si toccano da anni nel calciomercato, costretti dal difficile contesto finanziario. Alcuni giocatori sono stati venduti (Saelemeeker7,5 milioni di euro) mentre il club cercava di fare mosse con successo molto casuale)Bron Larsene per tee Chadlike Diabye Nasrie Bjaca). In questa stagione, Persuadere Peter Verbeke ha permesso ai Mauves di fare buone scelte, con Sergio Gomez Che è già sicuro di fornire al tesoro un grande valore aggiunto. READ Lukaku "infelice": Tuchel e.. i tifosi dell'Inter sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni Armadi Roche senza sangue. Il Liegi ha subito una perdita storica di 19,7 milioni di euro la scorsa stagione. Un dato allarmante che spiega la politica delle rimesse in uscita del management: “Tutto può andare”. Vanheusdene Baliquichae asciutto Viene valutato sul mercato alla prima opportunità, mentre altri giocatori altamente pagati possono seguirlo. La creazione di un Immobilière non può fermare le perdite finanziarie. In termini sportivi, Alexander Grosjean, che nel frattempo ha perso una gara Benjamin Nikes, costretto a cercare di ottenere prestiti rischiosi (Peterse rafia). E il club ora deve essere molto creativo nel mercato (Jill Dewell dove Matteo Cavaro Sono le prime reclute nella finestra di mercato invernale. In breve, Standard sta vivendo nel 2022 la stessa realtà dello Sporting prima del suo aumento di capitale. “Standard è obbligato a trovare i giocatori su cui scommettiamo. Giocatori il cui stato non è stato completamente gonfiato. Lo standard non è più in grado di portare giocatori di un certo prestigio”. Alex Teklak ha recentemente parlato della famiglia Roach.

Anderlecht segue la sua guida, lo stendardo potrebbe averlo trovato

L’ultimo trasferimento di Roche è stato dettato dal nuovo staff sportivo. Resterà Spalle strofinate con Cavaro vicino a Reims. Luca Elsner Dewaele lo sa bene perché lo ha portato a Kortrijk, e si dice che gli altri aiutanti sloveni di Franco potrebbero sbarcare sulle rive della Mosa entro la fine della finestra invernale. indietro Renault Emmund, preferito dalla folla, può ricollegare il gruppo a “l’esprit Standard”Chi ha perso molto dall’inizio della stagione. Questo dovrebbe essere il secondo round in cui dovrebbe sentire la zampa tandem di Liegi. I dipendenti esistenti hanno bonificato lo spogliatoio segnato da un passaggio mbaye li e cambi di allenamento consecutivi (tre in una stagione e mezzo). Anche in un contesto sportivo difficile, dove i quattro piccoli punti prima della zona retrocessione non incoraggiano l’ottimismo, Elsner dovrà trovare le risorse per dare nuova vita ai giocatori del Liegi. Questa trasferta all’Anderlecht è l’occasione per segnare una svolta nella stagione. READ Dendermonde: Van Aert batte Van der Poel nella prima partita della stagione Da parte sua, Vincent Kompany mette tutti d’accordo. Tuttavia, ha vacillato all’inizio delle prove, poiché a causa della mancata qualificazione per la Conference League, l’allenatore del Bruxelles si è interrogato e ha finito per trovare la formula. Company 2022 è diventata operativa. È molto lontano dall’ideale che ha voluto reinterpretare i principi di Guardiola con salsa PROSLER. Utile anche la sua introspezione: Squadra del mese di dicembre (16 su 18), l’Anderlecht si conferma un posto tra i primi quattro e sta già passando alla finale di Coppa del Belgio (la semifinale contro lo Joppen).

I sostenitori rossi sono stati ascoltati, Violet ha trovato la fede





Alla Standard, la rabbia sta crescendo. dimissioniAlexander Grosjean Forte e chiara, la partenza di un grande Finanzi è sui muri di Sclessin e i tifosi sono pessimisti sul futuro del club, che considerano inutile. L’esplosione avvenuta durante lo scontro vallone contro Charleroi ha messo in luce il diffuso clima di sfiducia. La fiducia tra tifosi e amministrazione è completamente lacerata e la ripresa del dialogo passerà solo attraverso una rivoluzione, atletica o atletica che sia. Dal lato dell’Anderlecht, Il fondo del minimo è stato toccato nell’aprile 2019, quando i sostenitori hanno fermato lo shock contestato … sullo Standard lanciando granate fumogene nel Liege Park. E i sostenitori dell’Anderlecht hanno dovuto abituarsi al fatto che lo champagne non compare ogni anno a maggio. L’arrivo di Vincent Kompany ha richiesto tempo per dare i suoi frutti, ma i fan possono sognare ancora una volta un titolo. Dal momento che l’immeritata sconfitta in casa dello Standard ha ottenuto una sconfitta sul tappeto verde (5-0), Moves può contare su un record di 4 vittorie e 2 pareggi contro la controparte del Liegi. Quando tocchi il fondo, non c’è altra scelta che tornare indietro.

Gli ultimi risultati dell’Anderlecht dicono, ma…

Se quest’ultimo risulta inclinato a favore del Parc Astrid, allora ogni partita deve essere estrapolata dal contesto. Roberto Martinez Ha anche una buona formula per prevedere uno scontro tra due concorrenti. “Di solito la squadra con il maggior numero di numeri bisogno di Con la vittoria che finisce con la vittoriaIn questo gioco, il 16° record richiede molto più successo del suo omologo a Bruxelles. Restituire l’onore, e soprattutto uscire da questo accordo, non si addice al suo rango. Ma Anderlechtois non si rinnegherà di non schiacciare l’eterno rivale se si presenta l’occasione.