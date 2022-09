‘Si rompe Jesse’: prime tensioni tra Lamkel Zee e il suo nuovo allenatore | calcio belga

Incomprensione, frustrazione negli occhi e un udibile “sta rompendo ***” quando lascia il campo: Didier Lamkel Zee ha avuto bisogno solo di due partite con Kortrijk per far parlare di lui. Il camerunese non è stato felice di rinunciare al suo posto sabato a Eupen e non ha nascosto la sua amarezza.

L’inizio dei problemi già in KVK per l’eccentrico padiglione camerunese? Adnan Kostovic, che ha appena sostituito Karim Belhoucine in panchina al Cortrace, ha preferito calmare le cose a fine partita. “Non ho niente da dire sul suo cambio e nessun problema. Era solo deluso di aver dovuto lasciare il parco”, stima T1 di KVK per Het Nieuwsblad.

Non c’è bisogno di aggiungere altro per il nuovo allenatore di Kirills, soprattutto perché la sua prima partita dalla panchina al Cortrace è andata bene: a Juppen, Kortrijk ha concluso una serie di tre sconfitte consecutive e ha colto l’occasione per eliminare Lanterna Rossa al Cercle Brugge (0- 1).

