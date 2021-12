Per predire la fine del mondo, verrà creata una “scatola nera della terra” per spiegare cosa è successo ai sopravvissuti

Supponendo che la nostra civiltà scomparirà un giorno – e forse molto presto – un team di scienziati ha deciso di documentare tutti i rischi ambientali che affrontiamo e affronteremo. Il tutto sarà condensato in una “scatola nera” dedicata ai sopravvissuti.

L’Università della Tasmania, in collaborazione con l’agenzia di marketing Clemenger BBDO e l’associazione tecnica Glue Society, è impegnata nella realizzazione del progetto. La scatola nera della Terra. A l’image des boîtes noires des avions, qui enregistrent toutes sortes de données et qui permettent souvent d’expliquer cause les d’un crash, cet outil doit permettre aux générations futures (s’il not y en a) de comprendre pourquoi forget .

Perché sì, gli scienziati coinvolti nel progetto credono che la nostra civiltà morirà. A meno che non “cambiamo drasticamente il nostro modo di vivere”, avvertono di Sito web.

Opera infrangibile installata in mezzo al nulla

Concretamente, questa scatola nera sarà, in apparenza, assorbita in un’opera d’arte. Sarebbe un supporto in acciaio spesso 3 pollici, delle dimensioni di un grande autobus. È destinato ad essere indistruttibile.

L’edificio sarà pieno di dischi rigidi supportati da pannelli solari, ciascuno dei quali documenterà e manterrà un flusso di aggiornamenti scientifici e analisi in tempo reale sui problemi più oscuri che il mondo deve affrontare.

Il dispositivo raccoglierà:

Dati scientifici sulla temperatura della Terra e meracidificazione degli oceani tasso di anidride carbonicaEstinzione delle specie, cambiamenti nell’uso del suolo, ecc.

Cose come la popolazione, le spese militari e il consumo di energia.

Dati contestuali come titoli di giornali, post sui social media e informazioni sui principali eventi di cambiamento climatico, come Poliziotto.

La scatola nera della Terra registrerà ogni passo che facciamo verso questa catastrofe. Centinaia di set di dati, misurazioni e interazioni relative alla salute del nostro pianeta saranno raccolti in modo permanente e archiviati in modo sicuro per le generazioni future”, hanno riassunto i creatori del progetto sul loro sito.

L’installazione avverrà in Tasmania, in mezzo al nulla, in un luogo considerato geologicamente stabile. Sarà situato tra le piccole città di Strahan e Queenstown nella parte occidentale dell’isola, a quattro ore di auto da Hubert, la sua città più grande. Una posizione abbastanza remota da fornire un po’ di isolamento dal vandalismo, ma abbastanza accessibile per coloro che vogliono vedere la struttura.

Non solo un obiettivo di memoria

Se l’obiettivo dichiarato è quello di registrare e documentare la disgregazione della nostra civiltà e del nostro pianeta, allora anche gli attori del progetto sperano (e senza dubbio soprattutto) di avere un impatto sul presente.

“L’idea è che se la terra crolla a causa del cambiamento climatico, il dispositivo di registrazione indistruttibile sarà lì per coloro che potranno imparare”, ha detto ai media australiani Jim Curtis, direttore creativo esecutivo di Clemenger BBDO. ABC. “Esiste anche per ritenere responsabili i leader, per assicurarsi che le loro azioni o inazioni siano registrate”.

“Quando le persone sanno di essere registrate, influisce su ciò che fanno e dicono”, ha sottolineato Jonathan Kneppon di The Glue Society. “Il nostro ruolo è far risuonare qualcosa nella mente di tutti”.

Alcuni critici sosterranno che il progetto sta soffocando la preoccupazione per il clima ed è più una trovata pubblicitaria che un vero lavoro scientifico. Tuttavia, ha il vantaggio di attirare maggiormente l’attenzione su un problema che riguarda l’intera umanità.

La scatola nera della Terra avrà la capacità di immagazzinare dati per i prossimi 30-50 anni. I lavori dovrebbero partire dal 2022.

