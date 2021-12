Quattro giorni di giochi Xbox Game Pass per PC annunciati ai Game Awards 2021

Xbox ha rivelato che quattro giochi arriveranno su Xbox Game Pass su PC in futuro e saranno annunciati ai Game Awards 2021. L’annuncio indica che questi quattro giochi sono il primo giorno, il che significa che verranno lanciati. Lo stesso giorno sono stati rilasciati.

Oltre ai quattro titoli non annunciati, diversi sono già stati confermati per il primo giorno di Xbox Game Pass PC:

È necessario un browser abilitato a JavaScript per guardare i video.

Dimensioni: 640 x 360480 x 270

Vuoi che ricordiamo questa impostazione per tutti i tuoi dispositivi?

Registrati o accedi ora!

Si prega di utilizzare un browser compatibile con i video html5 per guardare i video.

Questo video ha un formato di file non valido.

Siamo spiacenti, ma non puoi accedere a questo contenuto!

Inserisci la tua data di nascita per guardare questo video

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

Facendo clic su “Invio”, accetti

Condizioni d’uso e Informativa sulla privacy

entra

In riproduzione: altri giochi Xbox Game Pass da guardare

Al momento, non è chiaro se tutti e quattro i titoli siano effettivamente giochi che sono stati annunciati ma non specificamente per Xbox Game Pass PC o nuovi giochi che non sono stati ancora rivelati. Ad ogni modo, li vedremo questa settimana durante lo spettacolo. Assicurati di sapere come guardare i Game Awards, a che ora del giorno e cosa aspettarti.

Di solito, quando un account Twitter di Xbox Game Pass fa questo tipo di annunci, ci sono alcuni indizi nascosti sul gioco che possono essere aggiunti. Tuttavia, questa volta c’era un codice di gioco nascosto nell’annuncio. Diceva: “Se sei il primo a modificare questa foto, congratulazioni, ecco un codice”. Sicuramente qualcuno dovrebbe comprarlo di nuovo ora!

Il prossimo grande gioco in arrivo su Xbox Game Pass è la campagna Halo Infinite l’8 dicembre. In una recensione della campagna Halo Infinite di GameSpot, Jordan Ramey ha dichiarato: “Halo Infinite migliora la formula vecchia di due decenni, dando al protagonista Master Chief una maggiore caratterizzazione e implementazione di un mondo aperto. Microsoft continuerà a mettere le sue versioni come Redfall e Starfield in servizio dal primo giorno.

GameSpot può guadagnare commissioni sulle offerte al dettaglio.