Apple rilascerà un’app dedicata alla musica classica

Apple Music Classical è il nome della nuova applicazione che il gruppo americano lancerà a fine marzo, che promette “il più grande catalogo di musica classica al mondo” con album esclusivi e una modalità di ricerca avanzata.

Con cinque milioni di canzoni, questa app può rivaleggiare con le poche app dedicate esclusivamente alla musica classica, tra cui Idagio, che attualmente è l’unico abbonamento al mondo per lo streaming audio e concerti (due milioni di canzoni).

Apple Music Classical, che verrà lanciato il 28 marzo, renderà “facile e veloce trovare qualsiasi registrazione nel catalogo di musica classica più grande del mondo, con una ricerca completamente migliorata”, secondo una dichiarazione del gruppo rilasciata giovedì.

Offre quindi “la possibilità di cercare per autore, opera, direttore o anche per numero di catalogo per trovare istantaneamente registrazioni specifiche”.

Gli ascoltatori possono anche “godere della migliore qualità del suono disponibile e riscoprire molte melodie in un modo completamente nuovo e coinvolgente con Spatial Audio”.

L’app offrirà anche, tra le altre cose, “biografie di compositori” e “guide approfondite a diverse opere chiave”.

Finora, la musica classica è stata inclusa nell’offerta di Apple Music, così come altri servizi di streaming (Qobuz, Spotify, ecc.). Apple specifica che sarà necessario avere un abbonamento a Apple Music e che la nuova app sarà presto disponibile su Android.