Come Timothée Chalamet è diventato l'attore più bancabile di Hollywood

Principe del cinema, ragazzo d'oro della settima arte, tesoro di Hollywood… tutti i superlativi sono buoni quando si parla di Timothée Chalamet. Da quando è apparso nella serie TV nel 2008, l'attore 28enne ha costruito una carriera impressionante. Fino a che punto ti fermerai? Nel suo campo è la stella della sua generazione. L'attore franco-americano vanta una serie di successi, scelte di ruolo audaci e coltiva una grande empatia venata di un fascino lontano che delizia i suoi fan. Il paradosso di Timothée Chalamet è questo: la giovinezza e la passione di un attore promettente mescolate con la sicurezza e il potere da star di un artista che ha già l'intera industria ai suoi piedi.

Pertanto oggi, a parte la sua recitazione precisa e il suo volto forte, è una figura importante per l'economia cinematografica. La prova del suo ultimo colpo: una stella Wonka et al Dune di sabbia Ho appena firmato un contratto con la Warner Bros. Sviluppare progetti con il gruppo e girare principalmente film prodotti dagli studios. Se non è un contratto di esclusiva, allora un accordo Rappresenta un duro colpo per la Warner Bros. Che si assicura di mantenere i talenti più brillanti nella sua scuderia. L'anno scorso Tom Cruise ha firmato lo stesso tipo di contratto. Lo riporta un comunicato stampa diversificato, Mike De Luca et al Pam Abdi, co-presidente e CEO di Warner Bros. Motion Picture Group, sono soddisfatti del loro nuovo lavoro: “Negli ultimi anni, siamo rimasti colpiti non solo dall'impegno di Timothy nel suo mestiere, riflesso nell'ampiezza e nella profondità dei suoi diversi ruoli, ma anche dalla sua incrollabile dedizione nel dare 100 % del suo tempo e della sua attenzione per ogni progetto in cui è coinvolto qui alla Warner Bros. e altrove.La sua collaborazione nelle campagne [promotionnelles de] Dune di sabbia et al Wonka È qualcosa che ci è piaciuto molto e i risultati parlano da soli. »

Registrati al botteghino

Secondo Box Office Mojo, la prima parte della saga di Denis Villeneuve (uscita nel 2021) ha incassato 406.018.000 dollari ai botteghini mondiali e Wonka (2023), $ 632.205.943. Conclusione: Timothée Chalamet è il protagonista, qualunque sia il ruolo, è un successo. Tra il fastidioso eroe della fantascienza Paul Atreides e il cioccolatiere preferito dai bambini Willy Wonka, c'è un mondo intero e tanti, tanti soldi. secondo diversificatoL'attore ha guadagnato più di 8 milioni di dollari per il suo ruolo di produttore di caramelle. “Lavorare con Mike De Luca e Pam Abdi e i loro team Wonka et al Dune di sabbia Il regista in questione ha affermato in un comunicato stampa che gli ultimi anni sono stati un'esperienza molto ricca. Questi sono capi di studio che credono nel vero cinema e sono molto grato per il loro supporto come attore, produttore e collaboratore. Questa partnership sembra un naturale passo successivo. Andiamo! »

Contenuti di Instagram Questo contenuto può essere visualizzato anche sul sito web Sorge da.

C'è da dire che questi sono gli ultimi due successi firmati Warner Bros. Gli ha permesso, oltre a guadagnare un sacco di soldi, di battere il record: ha superato i due film più redditizi al botteghino americano negli ultimi otto mesi, un'impresa raggiunta ai suoi tempi da John Travolta, che indossava… . Febbre del sabato sera et al grasso A debita distanza nel 1978. Da allora fino a Timothée Chalamet, nessuno ha fatto così bene. Quindi, con il suo nuovo contratto, l’attore vede le cose in grande e prevede “stipendi a due cifre per i ruoli principali”. Sempre in conformità con diversificato«Lo studio ha firmato un contratto pluriennale con l'attore per collaborare a progetti futuri come protagonista e produttore.» Ha già mosso i primi passi nella produzione con Ossa e tutto Di Luca Guadagnino, il cappello che ha indossato nuovamente in un film attualmente in lavorazione: Completamente anonimoBiografia di James Mangold Su Bob Dylan, in cui interpreta il ruolo principale. Il film racconterà nello specifico gli esordi di Bob Dylan e la sua ascesa sulla scena newyorkese.