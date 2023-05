Per la fine di una vita più serena

Sii presente per il paziente e i suoi caregiver. Essere lì per il dolore, le domande e le paure. Essere lì per guarire. Attorno a Colmar, intere équipe sono state schierate per supportare i pazienti in cure palliative direttamente nelle loro case.

“Le cure palliative non fanno nulla, sono più che intransigenti.” Curando e prendendosi cura del dolore dei pazienti e degli operatori sanitari, sia fisici che morali, le cure di supporto non solo alleviano, ma lo accompagnano. Quando la diagnosi è fatta e le condizioni del paziente si evolvono verso una realtà molto difficile e inquietante, “è il mondo che si ferma”, sussurra il dottor Olivier Hyde, medico generico di Münster.Quando annunciamo il passaggio alle cure palliative, i pazienti si oscurano, il la parola in sé è terrificante, ma il nostro ruolo è spiegare e tradurre questa parola e mostrare che cos’è veramente cure palliative. Tale supporto si verifica quando tutte le altre vie di trattamento sono state esaurite e in diverse circostanze: il paziente soffre di malattie incurabili, avanzate e possibilmente fatali; Ma questo non significa che interrompiamo il trattamento. L’intera gamma delle pratiche e delle cure viene messa in atto in ospedale (vedi altrove) ma soprattutto a domicilio, per un sostegno dignitoso e adeguato”, sottolinea il MMG.

esigenze complesse Fornire un’assistenza domiciliare completa e personalizzata, questo è l’obiettivo degli infermieri, terapisti, fisioterapisti, podologi, psicologi e assistenti sociali sparsi per Colmar. “Un paziente in cure palliative ha bisogni complessi e diversificati, che vanno dalla gestione del dolore al supporto psicosociale. Tutto dipende dal caso e diversi protocolli possono essere avviati in accordo con la persona ”, spiega il dott. Olivier Heide. READ Micologo contaminato da un fungo parassita delle piante: la prima preoccupazione della comunità scientifica Come una tela di ragno che si dispiega e diventa più complessa», la cura può essere molto semplice: una prescrizione di paracetamolo per il dolore per mesi, per esempio, ma a volte bisogna iniziare fleboclisi di morfina, trasfusioni di sangue, tagli o più approfondimenti psicologici e supporto Sociale A questo punto, il team di assistenza assistita da HAD è completo ( Ricovero a domicilio Nota), aggiunge.

Evitare il ricovero “È fondamentale tenere il paziente a casa, nessuno vuole morire in ospedale, per questo non possiamo stare da soli. Che si tratti di materiali o di tempo per cure dignitose e di qualità, dobbiamo rivolgerci ad altre strutture” dice Carol Dillinger, un’infermiera liberale. “Il nostro obiettivo è evitare il ricovero in ospedale e mantenere il paziente a casa”, afferma Frederic Braun, capo dipartimento di HAD Colmar. Per ristabilire la qualità e la versatilità dell’assistenza al letto, HAH interviene come supporto materiale, tecnico, umano o medico. “I nostri team di infermieri e medici di supporto sono pronti a intervenire giorno e notte. In parallelo con Team Mobile di Cure Palliative (Asper) Viaggia nella zona con uno psicologo, un assistente sociale, un fisioterapista o un podologo. Si noti che Basseterre offre anche un team mobile di cure palliative.