Per il fotovoltaico il 2023 è stato un anno record mentre il 2024 si preannuncia un anno da incubo: perché?

In Vallonia, dal 1° gennaio, le persone che hanno installato pannelli fotovoltaici non possono più beneficiare del cosiddetto sistema “contatore di circolazione inversa”. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma gli installatori segnalano un calo vertiginoso degli ordini dall'inizio dell'anno. Ma il settore vuole essere rassicurato: con il calo della domanda diminuirà anche il prezzo dei pannelli fotovoltaici.