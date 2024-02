I salari in Belgio aumenteranno: chi ne trarrà vantaggio?

L’anno 2024 sembra promettente per i dipendenti pubblici belgi, che potrebbero presto vedere un aumento salariale, secondo l’Ufficio di pianificazione.

Dopo l'aumento salariale dell'1,48% registrato a gennaio, secondo le stime dell'ufficio di pianificazione, i dipendenti belgi potrebbero vedere un nuovo aumento salariale. Secondo le previsioni dell’organizzazione, l’inflazione dovrebbe diminuire nel corso del 2024 fino a raggiungere il 2,8%, e seguire un trend discendente fino al 2025, anno in cui si raggiungerà un tasso dell’1,8%. Lo stesso vale per l’indice sanitario, che dovrebbe scendere al 2,9% nel 2023 rispetto al 4,33% nel 2024, fino a stabilizzarsi all’1,9% nel 2025.

Chi beneficerà dell’aumento?

Tutto indica quindi che l'indicizzazione sarà necessaria nel corso dell'anno. Promemoria,La valutazione delle retribuzioni è responsabilità del comitato congiunto CP200 e viene effettuata una volta all'anno a gennaio. Ciò vale sia per gli stipendi graduati che per quelli effettivi. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici che percepiscono uno stipendio reale, l'indicizzazione avviene facendo riferimento all'indice cardine.

Indice qui, Secondo le aspettative dell'ufficio di pianificazione, potrebbe vedere un aumento nel mese di aprile, che porterà ad un aumento delle prestazioni sociali, che saranno indicizzate del 2%. Per vostra informazione, quando viene superato l'indice cardine, alle prestazioni sociali viene automaticamente applicata un'indicizzazione del 2%. Lo stesso vale per gli stipendi dei dipendenti del settore pubblico, che saranno indicizzati due mesi dopo questo aumento. D’altro canto, l’Ufficio di pianificazione prevede che nell’aprile 2025 l’indice cardine verrà nuovamente superato, il che porterà a un nuovo indice.