La scoperta di una lucertola gigante che diffuse il terrore nell’oceano 66 milioni di anni fa!

I coccodrilli sono come i super coccodrilli che mangiano i dinosauri Cento milioni di anni fa, dove oggi si trova il deserto, viveva un mondo di coccodrilli. Alcuni erano di dimensioni modeste ma il più grande, Sarcosuchus imperator, raggiungeva circa 12 metri e doveva pesare 8 tonnellate. Agli anglosassoni piace chiamarlo ‘Supercroc’. Questo gigante sconosciuto è stato scoperto dal francese Philippe Taquet nel 1964. La scoperta da parte del team guidato da Paul Sereno, che lavora al National Geographic, e Hans Larsson della McGill University di Montreal, non sorprende quindi. Ma lei non è l’unica. Dal 2000, questi paleontologi hanno esplorato il deserto in diversi luoghi, in particolare in Niger e Marocco. Dans ces sites qui, il ya cent Millions d’années, se situaient au cœur d’un continent unique, le Gondwana, en train de se morceler, l’équipe a exhumé cinq autres espèces de crocodilians, dont trois étaient inconnues de la science . Per continuare a usare i soprannomi, gli scopritori chiamavano “Boarcroc”, “Ratcroc”, “Dogcroc”, “Duckcroc” e “Pancakecroc”. Le loro scoperte sono oggetto di una pubblicazione scientifica su Zookys ma anche di un servizio su National Geographic TV, intitolato When Crocodiles Ate Dinosaurs (“When Crocodiles Ate Dinosaurs”, trasmesso il 21 novembre 2009). Foto: Paul Sereno con i suoi coccodrilli del deserto. SuperCroc funge da bracciolo. Boarcroc (Croc Sanglier) in alto a destra, Pancakecroc (Croc Galette) in basso a destra. Le teste piccole, in basso a sinistra, sono rispettivamente Ratcroc, Dogcroc e Duckcroc. © Mike Hetwer e National Geographic