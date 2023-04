Per aggiustare i 54.000 euro comprati da Tesla, questo italiano deve pagare… 80.000 euro

Gian Maria Cravero, 55 anni, che vive a Torino, non se lo aspettava certo.

Nel 2021, questo italiano ha acquistato una Tesla Model 3 per 54.000 euro. “Per me è andato tutto bene, è un’auto interessante in termini di rapporto qualità-prezzo”, spiega a La Repubblica.

Un giorno, suo figlio ha avuto un incidente d’auto. Piuttosto ordinario: “Niente di grave, ha colpito un muretto”.

Ma il problema è che la parte anteriore del veicolo è danneggiata. E la batteria è stata colpita.

Quotazione Ora torno all’ibrido di Toyota, una mia precedente passione

Ma mai Gian Maria Cravero si sarebbe aspettato di ricevere un preventivo di 80.000 euro da un carrozziere Tesla per riparare la sua auto. “Ho calcolato che il valore commerciale della mia auto al momento dell’incidente era di circa 49.000 euro. 30.000 euro in più per rimetterla in carreggiata”.

La politica aziendale di Elon Musk sulla manutenzione e la riparazione dei veicoli è chiara: Tesla non tenta di riparare i suoi veicoli. Lo è stato ancora di più quando il torinese ha contattato l’azienda. “Gli incidenti non sono un nostro problema”, hanno risposto via e-mail.

La fine della storia per il 55enne italiano: “Peccato, è un’auto che non ha rivali per autonomia, estetica e potenza su strada. Ora torno alla mia passione precedente, l’ibrido di Toyota.