La stampa italiana capisce che il Napoli vuole attirare i servizi di Keylor Navas, attualmente sotto contratto con il PSG, nonostante la tendenza verso una continuazione del suo capitolo parigino. Ulteriore

Il futuro di Nawaz è ancora incerto

La scorsa stagione, il PSG ha deciso di attuare una rotazione tra di loro Keeler Nawaz e Gianluigi Donnarumma. Una volta, già utilizzato qualche anno fa dal club della capitale con Salvador Sirigu e Kevin Trapp, ancora una volta non funzionava proprio. Entrambi i giocatori, con un’ombra dietro di loro, non potevano davvero brillare.

🇮🇹 Secondo la rivista Transalpine, il Napoli è molto interessato a Keylor Navas e sarebbe disposto a garantirgli un posto da titolare. https://t.co/9iaQxLpyPY — RMC Sport (@RMCsport) 15 luglio 2022

Di conseguenza, il club della capitale continuerà a mettere in discussione questa situazione. Nonostante la tendenza alla continuità, le informazioni recenti iniziano a mettere in dubbio. In effetti, i dirigenti del Paris non sarebbero contrari a un’eventuale uscita per il portiere costaricano. Il rilascio dell’ex giocatore del Real Madrid potrebbe lasciare un po’ più di spazio a Gianluigi Donnarumma, che è visto come il futuro indiscusso proprietario del club. L’italiano ha faticato nei suoi primi mesi a Parigi, in seguito al suo “errore” contro il Real Madrid. La presenza di Nawaz, sempre più soffocante, non lo pone nelle migliori circostanze.

Keylor Navas, uno dei portieri del Paris Saint-Germain (Icon Sport)

Il Napoli prende la temperatura

Keeler Nawaz, intanto, ha detto qualche settimana fa che la partita non è per nessuno e che non la vede continuare. Il portiere è riuscito a ottenere il sostegno dell’intero spogliatoio nel momento in cui era ansioso di lasciare la città. Un segno di affetto inevitabilmente voluto essere nella capitale. Tuttavia, il suo futuro resta incerto e, dopotutto, è nelle mani dei leader di Parigi. In caso di partenza, il Napoli vorrebbe attirare il parigino in Serie A. Il club italiano ha recentemente misurato la temperatura, Corriere dello Sport.

Oggi Keylor Navas è un giocatore del PSG e, nonostante le incertezze, dovrebbe rimanere tale la prossima stagione.