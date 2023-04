Tutte le strade portano a…. la Storia!

La Via Francigena è un’antica strada che collegava la Francia all’Italia e che rappresentava una delle principali vie di pellegrinaggio dell’epoca medievale. La strada attraversava numerose città d’arte e di cultura, come Lucca, Siena e Roma, e rappresentava un importante itinerario religioso e culturale. La Via Francigena è ancora oggi percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, ed è un’esperienza unica per scoprire la bellezza e la storia dell’Italia.