Il presidente russo soffrirà di cancro e dovrà sottoporsi a questa cura: “Non posso dirlo con certezza, ma penso che abbia influenzato le sue decisioni quando ha lanciato la guerra in Ucraina”, ha detto ai media inglesi.

Joachim, pseudonimo utilizzato dal capo dell’analisi russa per i servizi di difesa danesi, racconta al Daily Mirror che la paranoia di Putin, le manie di grandezza e il viso lunare sono effetti collaterali associati alla sua terapia ormonale: “Le manie di grandezza sono uno dei noti effetti collaterali del tipo di cura ormonale che lo stava seguendo…”, conferma Joachim.







I problemi di salute che circondano Vladimir Putin sono motivo di crescente preoccupazione per coloro che lo circondano. Tuttavia, secondo questa fonte, il suo cancro non sarà in fase terminale.