Pensavo si stessero divertendo, ma la telecamera di sorveglianza ha rivelato la scioccante verità…

Nel cuore della notte, Keira viene svegliata da quello che pensava fossero i suoi figliastri che suonavano. Se ho urlato contro di loro, John, Paul e David non hanno fatto assolutamente nulla. anzi! La madre di 18 anni ha scoperto la verità scioccante solo dopo aver visto i filmati delle telecamere a circuito chiuso nella loro camera da letto.







Infatti il ​​rumore proveniva dalla scatola dei Lego, che è caduta in modo molto strano, in quanto nessuno l’ha toccata. Se John, 7 anni, e suo fratello Paul, 5 anni, non hanno sentito nulla, David, 7 anni, è rimasto inorridito da ciò che ha visto poco prima che Kira entrasse nella loro stanza. Per la suocera, che si sente costantemente sorvegliata e che sente delle voci durante la notte, questo è niente di più e niente di meno che l’opera di una “entità soprannaturale”. ipotesi che Anthony, il suo compagno di 35 anni, rifiuta.