Noemi Habart sta finalmente dando alla luce il suo secondo figlio… ma attenzione, non è quello che pensi!

Ehi… no, non è il fratellino o la sorellina di Nael, il piccolo di Noemi Habart e Yannick Carrasco. Questa volta, l’ex Miss Belgio è felice di annunciare l’imminente apertura del suo spazio dedicato alle donne che vogliono fare esercizio per mantenersi in forma mangiando sano. Questa famosa sala, come vi abbiamo già annunciato, si trova ad Awans (Liegi). Lo spazio si chiama “re.belle” e al centro c’è un ring.

Non preoccuparti, non ci sarà alcuna distorsione del tuo viso! “Non vedo l’ora di darti il ​​benvenuto in questo concept esclusivo a Liegi… dedicato alle ragazze/donne per la parte sportiva”, ha scritto. “Apriremo un centro che offre molte attività e trattamenti diversi per le donne. Sarà un vero e proprio tempio per le donne, con allenamenti, lezioni sportive, aree di cura e di bellezza”. Non sarà dimenticato l’aspetto sanitario, in particolare, con il supporto psicologico. “L’obiettivo è essere in grado di allenarsi senza che un ragazzo pesante si avvicini a flirtare con lei”, ha detto.