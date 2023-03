“In prigione cammina dai 7 agli 8 chilometri al giorno”.

Come tutti i familiari e parenti, l’eletto Anthesnes ha atteso venerdì mattina la decisione: Marc Tarabella, sindaco di Anthesnes con il titolo, nonché deputato europeo, sospettato di corruzione con il Qatar, uscirà dal carcere? La risposta è no, è stato imprigionato per un mese.

Ad Anthisnes, avevamo tanto sperato di vederlo in città. È molto stimato, molto vicino dai suoi eletti, dai suoi connazionali. Il gruppo PS-IC di cui fa parte, sono molto più che colleghi, è un rapporto amichevole, solidale. Questo è il caso qui. Il deputato della First House Michael Evans ripete: “Se ha il nostro appoggio? Direi anche di più, ha l’appoggio incrollabile di tutti. Anche dell’opposizione che non ha sollevato il minimo dubbio sulla presunzione di innocenza del sindaco”. Anthesnes che non credono alla sua parola”, ha detto il sindaco ad interim di Anthesnes, Michelle Evans.