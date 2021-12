Il belga Alexander nella finale del “Miglior Pasticcere”

Ed eccolo qualificato per il Grand Final in Il miglior pasticcere ! Lunedì sera Alexandre, il candidato belga di Charleroi, ha vinto un biglietto per l’ampliamento della casa, biglietto che darà la possibilità a uno dei candidati ancora in lizza per alzare il trofeo del concorso RTL-TVI Gourmet.

Il principe ereditario Azzurro “bibidibobidiboo” in chignon e pantofola, il tema della settimana, ovvero “Cenerentola e la pantofola color crema”, è riuscito anche in mod e versi. Non sapendo come scegliere tra i candidati, Cyril e Mercut hanno eccezionalmente deciso di non regalare un grembiule blu questa settimana.

Elimina “incomprensibile”!

Purtroppo, per Muhammad, l’avventura si è conclusa con la fine delle semifinali. La sua eliminazione ha causato un’onda d’urto sui social media. E con buone ragioni, il candidato è stato uno dei migliori candidati per questa decima stagione. “ sì Sostiene sempre l’LMP, ma quest’anno ci sono davvero opzioni che non capisco. La partenza di Momo è incomprensibile! (sic)“ o “Muhammad che è stato eliminato… è stato deciso che non avrei visto lo spettacolo”, sono il tipo di commenti che possiamo leggere su Twitter sin dalle semifinali.