“Pensavo fosse uno scherzo…”

Laura Clark, con sede nel West Lancashire, in Inghilterra, parla di Ryanair. E non poco! C’è da dire che ha perso più di 1000 euro a causa della compagnia aerea low cost. o quasi. Lei, la sorella e l’amica, infatti, hanno dovuto volare con Ryanair da Manchester a Bordeaux per festeggiare un compleanno. Ma pochi giorni prima della partenza, vengono a sapere che il loro volo è stato cancellato a causa dello sciopero dei controllori di volo in Francia. “Ma avevamo già speso più di 500 euro per l’hotel e oltre 250 per un’attività in loco, quindi non volevamo perderli”, ha spiegato a The Sun.



In caso di emergenza, Chloe e le sue amiche dovevano trovare un altro volo, con la compagnia irlandese. Ma mentre il loro viaggio precedente costava circa 300 euro, questo è costato quasi 1.000 euro. Per non parlare del fatto che l’aeroporto di partenza era diverso e quindi hanno dovuto pernottare in un albergo vicino. Insomma, tanti soldi buttati!