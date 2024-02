Pelle, la nuova fonte di ansia tra i giovani

Uno studio recente evidenzia una forma di pressione sociale e molestia tra i giovani giocatori associata all’acquisto di oggetti e skin nei giochi online. Questo fenomeno evidenzia gli effetti del consumo digitale sui giovani.

La diffusione dei dispositivi digitali ovunque giovanipoiché il 40% dei bambini di 4 anni possiede già i propri dispositivi, il che rivela un'immersione precoce Mondo digitale. Questa integrazione, pur rappresentando uno sviluppo rispetto alle generazioni precedenti, non fa eccezione Rischi. IL Esperienze negative Tali molestie online colpiscono la maggioranza Utenti giovani.

Nel frattempo, lo studio Inserm classifica le preoccupazioni associate all’esposizione allo schermo, dimostrando che il suo impatto sullo sviluppo cognitivo dei bambini è limitato e spesso influenzato da fattori psicologici. Contesto d'uso Invece del tempo stesso davanti allo schermo. Tuttavia, in un contesto in cui la pressione a Possiedi gli ultimi articoli I giochi virtuali nei giochi online portano a Esclusione sociale e molestie, diventa cruciale ripensare il modo in cui regoliamo l’uso digitale tra i giovani.

Hai la pelle più rara? Un sogno che può trasformarsi in un incubo per i giovani giocatori

Lo hanno notato le ricercatrici Camilla Knutsen-Steens e Clara Julia Reich dell'Università metropolitana di Oslo in Norvegia Strategie di marketing aggressive Utilizzato dagli sviluppatori di giochi. Si sdraiano costantemente Annunci difficili da ignorare Per i giovani giocatori. questi Tattiche Dimostra che i videogiochi prendono costantemente di mira bambini durante Strategie di marketing personali. Gonfiano il loro bisogno di appartenenza e di unicità individuale. Questa presenza onnipresente del marketing, a volte combinata con pratiche di marketing Ingannevoleevidenzia la mancanza di regolamentazione e tutela Utenti giovani.

Lo studio evidenzia casi concreti in cui i bambini Vittime di molestie O l'esclusione sociale a causa loro – Incapacità di seguire le tendenze Quando si tratta di skin nei giochi. Le testimonianze di alcuni bambini rivelano che lo sono Emarginato O Deriso Dai loro coetanei perché non possiedono i cosmetici più recenti o li considerano obsoleti o di scarso valore. Questo clima di competitività in giro Proprietà virtuale Crea ulteriore pressione sui giovani giocatori, che a volte li spinge Spesa eccessiva Per evitare questi inconvenienti, evidenziando così Profonde conseguenze psicologiche e sociali La cultura del consumo nei giochi online.

