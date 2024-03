Paul Achtell La cinematografia subacquea in una nuova era dell'alta definizione – Samsung Newsroom Canada

Il mondo della videografia e dei film è in continua evoluzione e le nuove tecnologie spingono costantemente i confini. L'ultima di queste tecnologie è la risoluzione video 8K che offre un nuovo livello di dettaglio e chiarezza finora inimmaginabile. Con la tecnologia 8K, registi e operatori video possono catturare immagini, sopra e sotto il livello del mare, con incredibile precisione e realismo, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

Incontra Paul Achtell, il professionista di fama mondiale della cinematografia subacquea, che ha completato più di 5.000 immersioni, dall'Ecuador all'Antartide, nel corso dei suoi 35 anni di carriera. La vasta esperienza subacquea del regista è pari al suo lavoro cinematografico, che ha attirato l'attenzione di leader del settore come National Geographic, BBC e Discovery, fornendo una prospettiva unica sulla vita sottomarina e celebrando la sua vasta conoscenza nella progettazione e produzione di attrezzature cinematografiche avanzate. . È particolarmente accreditato per aver catturato splendide sequenze subacquee in 8K per il film Avatar: The Path of Water.

I rappresentanti della redazione Samsung hanno incontrato Pawel Achtel per immergersi nei dettagli della cinematografia subacquea ed esplorare come la gamma QLED Neo 8K di Samsung sta rimodellando il panorama per i registi e gli spettatori a casa.

In che modo la tecnologia 8K sta contribuendo a trasformare la produzione cinematografica subacquea

In ambiti come la cinematografia subacquea, dove la qualità visiva è essenziale, il TV Samsung QLED Neo 8K è indispensabile. Non solo consente agli spettatori di immergersi veramente nella scena, ma aiuta anche i registi a valutare correttamente le loro sequenze subacquee.

A causa di variabili come le correnti oceaniche e la rifrazione della luce, la fotografia subacquea 8K può essere difficile. “Ma quando tutte le condizioni sono giuste, i risultati sono sorprendenti”, ha detto Ashtell.

Mentre i dispositivi tecnologici avanzati come gli obiettivi subacquei aiutano a catturare questi scatti, il TV QLED Neo 8K, noto per l’alta risoluzione e la nitidezza delle immagini, consente ai registi come Achtel di esaminare da vicino anche i più piccoli dettagli delle loro scene subacquee. Questo sguardo più attento li aiuta a migliorare la chiarezza e altri aspetti della qualità delle loro immagini dopo lo scatto e a superare le sfide dell'ottica subacquea.

“Il mondo sottomarino è nascosto e i registi offrono alle persone rare opportunità di percepire ogni dettaglio in un modo assolutamente straordinario”, ha spiegato Achtell. “Queste scene interessano e affascinano il pubblico, aprendo le porte a un ambiente completamente alieno con un livello di dettaglio sorprendente.”

Samsung ha fatto scalpore durante Salone dell'elettronica di consumo 2024 Lanciando l'ultimo TV QLED Neo 8K con il nuovo processore NQ8 AI Gen3, che offre un'esperienza cinematografica a casa. Il regista, colpito dalle caratteristiche di questo televisore, ha parlato di “progresso trasformazionale”.

Ha elogiato queste funzionalità, incluso l'upscaling dell'IA a 8K Pro e AI Motion Enhancer Pro1 Disponibile su modelli QLED Neo 8K selezionati, a sottolineare l'impegno di Samsung nel fornire immagini eccezionali. “Dopo aver assistito ai risultati di queste funzionalità avanzate al CES 2024, posso dire con certezza che migliorano il realismo e l'immersione”, ha aggiunto Ashtell.

Tuttavia, per questo regista subacqueo, il vero potere dell’8K risiede nella perfetta integrazione delle tecnologie di produzione e visualizzazione, aprendo un nuovo percorso per la creazione e il consumo di contenuti.

Immergiti nell'home theater 8K

La continua crescita dello sviluppo e dell’adozione di apparecchiature per l’imaging 8K spinge anche alla creazione di contenuti che sfruttano appieno il potenziale della risoluzione 8K. Il realismo senza pari e le qualità avvincenti dell'8K lo rendono uno strumento essenziale per la narrazione, soprattutto per i contenuti che richiedono un forte impatto visivo.

Prendi le scene subacquee, che vengono spesso riprodotte a un ritmo più lento per dare al pubblico il tempo di assorbire ambienti non familiari e cogliere dettagli che altrimenti potrebbero passare inosservati.

SU Nuovo televisore QLED 8K, gli spettatori possono apprezzare la “notevole precisione dei colori” e la “rappresentazione grafica di scene dettagliate” delle profondità oceaniche. Dalle calme acque blu ai colori vividi e brillanti di pesci e coralli, Achtel attribuisce la potenza delle sue immagini subacquee 8K alla straordinaria varietà di colori e motivi. Con QLED Neo 8K, i vantaggi ora si estendono oltre il contenuto stesso.

“Dal punto di vista della visione, il TV QLED Neo 8K svolge un ruolo cruciale nel dare vita all’ecosistema 8K”, ha spiegato. “Non solo visualizza i contenuti con notevole chiarezza, ma esegue anche l'upscaling dei filmati a bassa risoluzione fino a una qualità prossima all'8K, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità.” »

Con una qualità delle immagini avanzata, alimentata da reti neurali potenziate e funzionalità di upscaling AI all’avanguardia, QLED Neo 8K migliora l’esperienza visiva, anche per i contenuti inizialmente non catturati in 8K. La combinazione di qualità dell'immagine avanzata e dimensioni dello schermo più grandi apre anche nuove possibilità per la visione domestica per offrire un'esperienza che rivaleggia con le tradizionali configurazioni a grande schermo.

Nel panorama in continua evoluzione della narrazione visiva, migliorare la capacità di un televisore di gestire contenuti non 8K offre vantaggi significativi e spinge i registi a ottenere contenuti di qualità superiore.

“In definitiva, disporre di un dispositivo con un'esperienza visiva migliorata e capacità coinvolgenti consente ai registi di creare e valutare contenuti avvincenti che risuonano profondamente con l'immaginazione degli spettatori”, ha affermato Ashtell.

Il ruolo della tecnologia 8K nella cinematografia subacquea e nell'intrattenimento domestico evidenzia il suo potenziale di trasformazione per migliorare la narrazione visiva e arricchire l'esperienza visiva per il pubblico di tutto il mondo.

Per saperne di più su Samsung QLED Neo 8K, visitare il sito web samsung.com.