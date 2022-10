Il nostro controller preferito per i giochi per PC oggi costa solo $ 45.

Il controller wireless Xbox Core è progettato per le ultime console Xbox Series X e S, ma è ottimo anche per i giochi per PC Windows. È la prima scelta nella nostra classifica dei migliori controller di gioco. Gioco Per PC, è in vendita ora.

Microsoft Ridotto Xbox Core Wireless Controller (o semplicemente “Xbox Wireless Controller”, come è anche noto) a $ 45 AmazonRisparmia $ 15 rispetto al prezzo originale. Questa è l’ultima console realizzata per le console Xbox, con un design ergonomico, impugnature testurizzate sulla cover posteriore, trigger e un pulsante di condivisione dedicato per acquisire schermate e video.

Controller wireless per Xbox Core Questo è uno dei migliori controller per i giochi per PC. Basta accoppiarlo con il tuo computer tramite bluetooth e sei pronto per giocare.

Sebbene la console sia principalmente rivolta ai possessori di Xbox, funziona benissimo anche con i PC Windows e tutti i giochi per PC che supportano l’input della console. Tutto ciò di cui hai bisogno è un PC abilitato Bluetooth e, una volta accoppiata la console alle impostazioni di Windows, sei pronto per giocare. Altrimenti, puoi collegarlo con un cavo USB Tipo C per connessione cablata. La console funziona anche a vari livelli con telefoni Android, iPhone, iPad, Linux e altre piattaforme.

Questo è il prezzo più basso per una console che abbiamo visto da Amazon in diversi mesi. Tuttavia, solo il colore “Robot White” costa $ 45: al momento in cui scrivo, il colore Carbon Black è esaurito e i colori “Shock Blue” e “Pulse Red” costano qualche dollaro in più. Cara. Target ha il bianco allo stesso prezzo di $ 45, mentre tutti i colori su Best Buy sono sotto $ 50 – ancora… Tecnicamente Vendo, ma non un buon affare.