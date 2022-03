Museo : «Le palmarès de Remco Evenepoel est un peu décevant»

Publé le 15/03/2022 alle 19:55 par Nicolas Gauthier

La contre-performance realisée par Remco Evenepoel sur Tirreno-Adriatico la semaine dernière fait décidément parler. Attendu comme le rival numéro un de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sur la Course des due mers, le jeune Belge de 22 ans n’a pas existé lors de l’étape reine samedi, qu’il a conclue à plus de 4 minutes du Slovène. Un raté qui ne fait que renforcer les doutes sur le véritable potentiel du Coureur de la Squadra alfa vinilica rapida lorsque la route s’élève, cet épisode venant après d’autres défaillances subies dans des cols ces derniers mois.

Vidéo – Evenepoel dit avoir beaucoup appris de Tirreno-Adriatico

“Son palmarès, pour quelqu’un de son talent, est un peu maigre”

Dans les colonnes de Wirerkrant, Johan Museo a plutôt eu des commentaires negativifs vis-à-vis de son jeune compatriote. “Je suis tout et tout le monde, et notamment l’évolution de Remco Evenepoel. Je pense que la presse a mis une pression extrêmement forte sur lui, ce qui fait qu’il n’a toujours pas réalisé ce dont il rêvait. Certes, il n’a que 22 ans, mais son palmarès est un peu décevant. Cela fait presque trois ans qu’il a remporté la Clasica San Sebastian… Je pense que son palmarès, pour quelqu’un de son talent, est un peu maigre”n’hésite pas à asserter le Leone delle Fiandre au sujet de celui qui compte tout de même déjà 25 victoires à son palmarès et qui a – ne l’oublions pas – passé de nombreux mois loin des pelotons suite à sa terrible chute survenue sur le Tour de Lombardia 2020.