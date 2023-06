E se Philip Zinkernagel rimanesse allo Standard? – Tutto il calcio

Il trequartista è tornato all’Olympiacos dopo il prestito allo Standard. Ma la probabilità di rivederlo sulle rive della Mosa non è nulla.

Autore di 9 gol e 2 assist. Filippo Zinkernagel Si è subito reso indispensabile per lo Standard grazie alla sua maestria tecnica e al coinvolgimento nel gioco offensivo di Roche. Ma come Stephen Elzat, era solo in prestito e quindi è tornato all’Olympiacos. Ma in Grecia gli resta solo un anno di contratto e si sta addirittura valutando la partenza.

In ogni caso il danese non vuole chiudere nessuna porta. specialmente in standard. Alla domanda di Last Hour, ha detto: “Lo standard potrebbe essere ancora un’opzione per me, sì. L’ho detto a Fergal Harkin: amo il club, amo i fan e giocare per Sclessin, è ancora possibile. Dopo che Rooney se n’è andato, è era un po’ un’anticipazione”. Non sapevamo davvero cosa sarebbe successo, ma da quando il club ha nominato un nuovo allenatore e ha annunciato il suo arrivo Yaya TouréÈ più facile visualizzare te stesso.

Tuttavia, il centrocampista offensivo rimane nelle previsioni per le prossime settimane: “Dopo, appartengo ancoraOlimpiaco Quindi dobbiamo vedere se è finanziariamente fattibile. Ma sono aperto perché amo il club. Vedremo se si troverà una soluzione». Con quattro squadre presenti in due anni, questa finestra di mercato segnerà comunque un punto di svolta nella carriera del 28enne.