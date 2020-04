Parrucchieri ed estetiste: “Pronti a riaprire e a garantire la sicurezza dei clienti”

Parruchieri, estetiste ed acconciatori esclusi dalla fase 2 del 4 maggio. “Stiamo vivendo una situazione anomala”

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Conte prevede la riapertura di questi esercizi a partire dal prossimo 1° giugno: una decisione che non è piaciuta ai professionisti del settore, come ci racconta Ilaria Volpe, titolare di un salone di bellezza: “A 50 giorni dalla chiusura non abbiamo ancora nessuna certezza sul futuro delle nostre attività. In questo clima di incertezza chi lavora abusivamente si sta approfittando della situazione”.

Leggia anche: CNA: “Acconciatori ed estetisti rimandati a giugno, rischio condanna a morte per il settore”

Parrucchieri ed estetisti esasperati, incontro con il Prefetto