François Cluzet s’en prend à Eric Zemmour: “Un giornalista, écrivain raté”

Dans la “Brigade”, François Cluzet interpreta un directeur de foyer pour jeunes migranti. C’est donc tout naturellement qu’Audrey Crespo-Mara l’a mis face aux propos d’Eric Zemmour, candidat à la présidentelle, qui avait qualifié les mineurs isolés de “voleurs”, d'”assassins” et de “violeurs” lors d’une interviste du CNews il a environ deux ans. Il avait égallement afferma qu’il fallait les “renvoyer chez eux” et qu’il ne fallait “même pas qu’ils viennent”.

François Cluzet n’est pas passé par quatre chemins. “C’est pitoyable. Je compends que ce giornalista, écrivain raté, veuille son heure de gloire. L’élection, c’est ça. Il ya beaucoup de gens mécontents, alors on va leur dire qu’ils ont raison. Maiss” , pépère, on ne va pas prendre le risque de voter pour toi, pour que tu nous dises après ce que tu vas faire. Parce que quand on entend tes propos, on se fait beaucoup de soucis”denuncia le commedie. “Pourquoi dire des choices inaccettabili? Ce type, il n’est pas idiot, mais c’est parce que ça rapporte. Et plus il en fait, et plus ça rapporte. Ça a été aussi la combine de M. Le Pen”afferma l’attore.

“Dire qu’ils ne viennent que pour l’attrait de la délinquance, pour saggier de voler, pour saggiyer de violer, pour saggier de manger le pain, comme on disait il fut un temps, c’est quand même dégueulasse!”conclude François Cluzet.

La “Brigade” sortira dans les sales belges le 23 mars prochain.