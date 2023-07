Questo è il paese in cui la birra è più o meno costosa in Europa, il Belgio è in pessime condizioni

Se il Belgio è famoso per la sua deliziosa birra in tutto il mondo, non sembra essere il paese più conveniente in questa zona. Infatti, Numbeo, il sito di comparazione dei dati, ha stilato una nuova classifica del prezzo medio di una birra nazionale in tutti i paesi europei. Scopriamo poi che il prezzo può variare da poco a quadruplicare a seconda di dove ci troviamo.

La birra nei paesi nordici in particolare è la più costosa, anche su scala globale. A Reykjavik (Islanda) e Oslo (Norvegia), ad esempio, nel 2023 costa in media più di 9,00 euro bere una birra da 0,5 litri in un bar o ristorante. Il conto è invece meno salato nel sud e nell’est del continente. A Praga (Repubblica Ceca) dovrai pagare 2,30€ solo per bere una birra in terrazza. A Lisbona (Portogallo) e Madrid (Spagna), una birra da 0,5 litri ti costerà in media 2,50-3,00 €.

Ma che dire del caso del Belgio? Bruxelles è al centro della classifica, al settimo posto, a pari merito con Amsterdam e Roma. In media una pinta di birra in terrazza costa 5€. Tuttavia, siamo in una posizione migliore rispetto ai nostri vicini francesi perché una persona assetata a Parigi dovrà pagare 7 euro.