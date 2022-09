Pamiers: “3,2,1 Move for Your Health” con CPTS Ariège

Nell’ambito della propria attività, e in occasione della Mobility Week, la CPTS (Società regionale per la salute sul lavoro) Ariège-Pyrénées organizzare Sabato 17 settembre La prima edizione della sana manifestazione sportiva che si terrà nei dintorni Complesso sportivo del Paloso nel Pamir Da Dalle 14:00 alle 18:00.

Questo evento è aperto a tutti e presenterà il movimento degli sport e della salute e la presentazione di attività fisiche adattate dal territorio ai residenti di Areej.

Il CPTS Ariège-Pyrénées, associazione sanitaria di tutti i professionisti e le strutture del settore sanitario nella provincia di Ariège e in particolare nei comuni lungo il 20 nazionale, organizza questo evento in concomitanza con i suoi obiettivi di Rispondere alle esigenze sanitarie del territorio.

1volta Edizione di oggi 3,2,1… Muoviti per la tua salute! È una sfida navigare i laboratori partecipativi ed educativi per scoprire e scambiare sport e attività fisiche sane adeguate al territorio con un team di professionisti multidisciplinari (medici, infermieri, fisioterapisti, educatori alle attività fisiche modificate, nutrizionisti e tante altre professioni). Questi professionisti scopriranno attività fisiche adattate e presentazioni regionali attraverso diverse piattaforme mobili.

Questo evento è destinato al grande pubblico ed è quindi gratuito e aperto a tutti!

Per questo evento di portata regionale, il CPTS ha la volontà di lavorare con attori locali a tutti i livelli. Saranno tanti i partner che parteciperanno.

Potrai trovare workshop sugli sport con prescrizione medica, il ruolo dei diversi operatori sanitari in base a bisogni, limitazioni e malattie… oltre a workshop sulle raccomandazioni per cibo e acqua.

Saranno inoltre proposte diverse piattaforme di partenza: Healthy Ruby, sessioni Yoga Discovery per donne in gravidanza e giovani madri, attività per stimolare le funzioni cognitive e motorie e laboratori esplorativi per passeggiate nella natura e in casa. Sport sani.