Pamela Anderson è arrivata al braccio di suo figlio alla tradizionale serata di Vanity Fair, organizzata dopo la 96esima edizione degli Academy Awards domenica 10 marzo.

Pamela Anderson Lei raggiunse il braccio di suo figlio Serata tradizionale Galleria della vanità, organizzato dopo la 96esima cerimonia degli Academy Awards domenica 10 marzo. Stella della serie Baywatch Si è messa in posa con il 27enne Brandon Thomas Lee, nato dal suo sulfureo matrimonio con il rocker Tommy Lee.

L'attrice americano-canadese di 55 anni è apparsa con naturalezza davanti ai fotografi. Più radioso che mai, Pamela Anderson Indossava un abito floreale giallo, mescolando paillettes e trasparenza. Un po' di gloss è stato applicato sulle labbra e sulle palpebre. I suoi capelli biondi sembravano asciugati all'aria, mentre la sua pelle era semplicemente idratata. Una routine autentica al 100% che l'attrice ha adottato da diversi mesi.

“Meno peso” sulle spalle

È apparsa durante la settimana della moda di Parigi nel settembre 2023, senza trucco, nella sua nuova immagine. ” Inseguire i giovani è inutile. Perché non ti godi semplicemente quello che sta succedendo? […] Da quando mi accetto per come sono mi sento benissimo, con meno peso sulle spalle. Preferisco me stesso così, dato che ora mi vesto per me e per nessun altro “, ha confidato alla rivista Carta d'identità.

Altre celebrità hanno partecipato all'evento, ospitato da Radhika Jones presso il Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills. Emma Stone, Kim Kardashian, Sidney Sweeney, Kylie Jenner e persino Salma Hayek e François-Henri Pinault sono stati fotografati.