L'ex di Claudette difende l'immagine di Claude François: “Non era un pervertito…”

In questo giorno di 46 anni fa, Claude François scompariva, vittima di un problema elettrico nel suo bagno mentre aspettava sul set di uno spettacolo televisivo diretto da Michel Drucker. Era l'11 marzo 1978.

Sono stati invitati a parlare della cantante in questa occasione, e due ex di Claudette hanno testimoniato sabato al C8. Hanno reagito in modo specifico alla polemica che circonda il cantante ormai da anni.

È stata l'intervista televisiva a scatenare la situazione. Risale al 1973. Sentiamo Claude François dire: “Sono ossessionato dalla classe delle ragazze che vengono a trovarmi. L'ho adorato fino ai 17-18 anni, poi ho iniziato a preoccuparmi…“.

Nel gruppo C8, uno degli opinionisti Di fronte ad Hanouna Con queste parole chiama i due ex di Claudette “Vediamo che faceva la spesa durante le feste. “Ha detto: 'Vai a prendermi quella, vai a prendermi quella.'” E continua a dire che gli piacciono le donne di 16 anni perché sopra (ndr, sono più grandi) erano vecchi stracci. Com'è andata con te?”

È stata Kitty Sina, l'ex amante di Claudette, a rispondere: “Non era un pervertito… Non avevamo quel tipo di rapporto con Claude, in realtà. Si è comportato con molta cautela nei nostri confronti. È vero che c'erano molti fan e la maggior parte dei fan erano giovani. Ma l’immagine dell’artista che sceglie i giovani no. “È stato gentile con noi, questo è l'atteggiamento che ha avuto.”