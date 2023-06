Pagina che gestisce RTL TVI: Ecco il messaggio di Pascal Freibos dopo la sua ultima intervista

Il programma L’Invité di questa domenica su RTL TVI è stato un po’ speciale: è stato l’ultimo programma di Pascal Vrebos, il nostro famoso intervistatore politico. In 23 anni, il giornalista ha intervistato 830 ospiti nel suo programma.

L’ultima volta, Elio Di Rupo, un politico che lo ha interrogato spesso, è stato accolto da Pascal Frippus, visti i tanti incarichi che ha ricoperto negli anni. Il Ministro Wallon ha ringraziato il Presidente della Repubblica, il giornalista per il suo lavoro. “Tocca a me ringraziarvi, perché avete davvero contribuito a dare ai nostri cittadini informazioni obiettive e oneste. Poi ha contribuito positivamente al rilancio della democrazia e al rafforzamento delle libertà per noi così preziose. Quindi grazie, grazie, Pascal Friebus“.