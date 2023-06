Grasspop è stato conquistato dalla mania di Helmut Lotti

Un perimetro di sicurezza è stato allestito di fronte alla folla entusiasta di vedere Hellmut Lotti Goes Metal. Non tutti avevano accesso alla cupola di metallo. © Paolo Cullen

“Questo pubblico è molto esigente”, Ce lo ha raccontato Helmut Lotti pochi minuti prima del suo concerto. “E io, ho dormito male tutte le notti questa settimana perché non conosco tutti i testi a memoria. Fortunatamente, i dispositivi di telemetria messi di fronte a me mi aiuteranno.”

Helmut Lotti in versione metal è stato l’attrazione di questa 26esima edizione del Graspop di Dessel. C’era una folla pazzesca. © Paolo Cullen

“Gli organizzatori mi hanno sfidato”

Fin dalle prime note di apertura di “Holy Diver” di Ronnie James Dio, la follia ha preso la folla per accompagnarlo in questo gigante del karaoke. “Run To The Hill è l’unica canzone metal nel mio repertorio”, avviso. Altri come “Smoke On The Water”, “Paradise City” o “Holy Diver” sono classificati piuttosto nell’hard rock”.

Ben presto, Helmut Lotti lasciò cadere la maglietta per rivelarsi in una maglietta e pantaloni di pelle nera. La sua interpretazione è stata fantastica, specialmente quando ha coperto “Poison” di Alice Cooper. Il cantante conosce chiaramente tutti i codici del metal. “Conosci l’origine del segno del dito che rappresenta due corna e quali ventagli di metallo vengono utilizzati”, noi abbiamo chiesto. “È stato Ronnie James Dio a prenderlo da sua nonna che lo usava per allontanare il malocchio.”

Helmut Lotti non ha tenuto a lungo giacca e cravatta sul palco del Graspop 2023 © Paul Collin

Ma come ha fatto Helmut Lotti a mettere il suo nome in cartellone in uno dei più grandi festival metal? “Tutto è iniziato con uno scherzo” Dicci. Quando mio padre mi sentì cantare “Run To The Hill” degli Iron Maiden a 13 anni, mi disse che potevo davvero cantare.Radio Willie (una radio fiamminga disponibile solo online, ndr) cercava un cantante per eseguire un brano hard rock. Così ho fatto domanda. Ho registrato quel titolo ed è tornato alle orecchie degli arrangiatori Graspop che mi hanno sfidato a cantare al loro posto. Ed ecco qua…”

Hellmut, con due lettere “L”

Tuttavia, Hellmut Lotti ha orchestrato abbastanza bene il suo progetto, affidando il logo del suo progetto “Hellmut Lotti Goes Metal” (con due “L” per metal, ovviamente!, ndr) al pittore di Liegi Eric Philippe. “Sono stato io a segnalarlo al mio management perché ho apprezzato molto in particolare il suo lavoro sulle copertine degli album”.

Il logo della mostra Hellmut Lotti Goes Metal è stato disegnato dal pittore di Liegi Éric Philippe. © Paolo Cullen

Un tale investimento artistico rivelerà un progetto destinato a continuare sul palco e nelle registrazioni come ha già fatto seguendo gli standard classici o rock. “Onestamente, non lo so ancora,” Ha finito. “Ci siamo dati appuntamento per un concerto al Capitole di Gand (27 ottobre, ndr). Dopodiché, vedremo. Comunque, ho scritto io stesso una canzone metal chiamata ‘Darkness’ e ho immaginato il mondo di Lancelotti, un cavaliere chi sarebbe particolarmente appropriato in quell’universo.”

Il futuro dirà se si tratta di un nuovo scherzo o meno… ma chiaramente non prende le linee generali.

Rivivi questo concerto indimenticabile con la nostra galleria di foto in loco dei nostri giornalisti.