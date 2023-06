Chi è Isabel Ithurborough, la nuova fidanzata di TF1 che è stata citata in caso di cacciata di Dennis Brugniart su Koh Lanta?

Nel 2009 ha partecipato al casting organizzato da Infosport+, canale del gruppo Canal+. Reclutatore, presentazione di programmi sportivi: Sport della domenica Poi Sport del sabato, Edizione serale, Sport mattutini, Decoder … Poi, gradualmente, si imporrà come volto e voce del rugby sulle antenne del gruppo. Si invita ai margini del campo per interviste durante le competizioni o anche per co-ospitare a Giornata della Coppa del Mondo, per la Rugby World Cup 2011. Ma anche nell’annuale sfilata della Rugby Night, l’evento che premia i professionisti della disciplina. È diventato sinonimo della palla ovale su Canal +.

una sorpresa? Non proprio quando sai che è stata sposata per 5 anni con il giocatore di rugby argentino Gonzalo Quesada prima di girare l’ormai perfetto interesse amoroso con Yodelice. La coppia ha una figlia.

Tuttavia, ha solo una corda per il suo arco. Da allora, oltre al rugby, si è occupata anche di Wimbledon, nel 2012, su Canal+, e delle Olimpiadi di Rio quattro anni dopo.

Ha anche provato a decodificare i media ospitando le ultime due stagioni di Le Tube, uno spettacolo che si è svolto tra il 2013 e il 2018 su Pay Channel.

Il suo profilo non era lontano da quello di Denis Brogniart, che era al forno e al tapis roulant con lui Auto-MotoCoppa del mondo di calcio Guerriero ninja et al ko lanta

Lasciando Canal+ a TF1 dove succederà a Nikos Aliagas all’inizio dell’anno scolastico in sottomissione 50′ dall’internoIsabelle Ethurborough non volterà le spalle al rugby perché ospiterà sicuramente il torneo della Coppa del mondo di rugby che si svolgerà a settembre e ottobre, e il canale trasmetterà 20 partite.